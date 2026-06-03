Buenas noticias para la Selección argentina y Lionel Scaloni antes del debut en el Mundial 2026

La Selección argentina se entrenó este miércoles en Kansas City con buenas noticias para Lionel Scaloni con miras al debut en el Mundial 2026 que será el martes 16 de junio ante Argelia.
La Selección argentina se entrenó este miércoles en Kansas City con buenas noticias para Lionel Scaloni con miras al debut en el Mundial 2026
La Selección argentina se entrenó este miércoles en Kansas City con buenas noticias para Lionel Scaloni con miras al debut en el Mundial 2026 que será el martes 16 de junio ante Argelia.
Poco después de haber visto como los argelinos le ganaban a Países Bajos (1-0) en un amistoso, el conjunto nacional salió rumbo al Compass Minerals National Performance Center, predio perteneciente al Sporting Kansas City de la MLS.
Allí hubo buenas noticias para el cuerpo técnico ya que hubo jugadores que se entrenaron con mayor intensidad y su evolución marcha de acuerdo a lo previsto.
Dibu Martínez, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Leandro Paredes y Nico Paz estuvieron en la práctica, y aunque trabajaron diferenciado, fueron exigidos y hay mucha confianza en la concentración argentina en que estarán disponibles para el inicio del Mundial. Julián Álvarez no estuvo en el campo y el que también trabajó aparte fue Lionel Messi, pero la evolución de ambos sigue de acuerdo a lo esperado.
Aunque no van a jugar el sábado ante Honduras, la idea de Scaloni y sus colaboradores es que poco a poco vayan sumándose al resto del grupo y durante la última semana previa al debut ya se entrenen al 100%.
Por lo pronto, el once que Scaloni probó inicialmente en la práctica fue con Rulli, Giay, Otamendi, Lisandro Martínez y Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández, Almada, Lautaro Martínez y el Flaco López.
Contra las versiones que indicaron que Scaloni analizaba remplazarlo por Emiliano Buendía, Nico Paz publicó un mensaje en sus redes sociales afirmando: "Últimos días de recuperación. ¡Con muchas ganas de arrancar!".
El talentoso volante de 21 años está en plena recuperación de un golpe en la rodilla y contra todos los rumores el objetivo del cuerpo técnico es que el domingo, después del partido con Honduras, se sume a los entrenamientos del plantel para tenerlo en cuenta para el encuentro ante Argelia.