Buenas noticias para la Selección argentina y Lionel Scaloni antes del debut en el Mundial 2026

Allí hubo buenas noticias para el cuerpo técnico ya que hubo jugadores que se entrenaron con mayor intensidad y su evolución marcha de acuerdo a lo previsto.

Dibu Martínez, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Leandro Paredes y Nico Paz estuvieron en la práctica, y aunque trabajaron diferenciado, fueron exigidos y hay mucha confianza en la concentración argentina en que estarán disponibles para el inicio del Mundial. Julián Álvarez no estuvo en el campo y el que también trabajó aparte fue Lionel Messi, pero la evolución de ambos sigue de acuerdo a lo esperado.

cuti otamendi 1 Cuti Romero y Otamendi se entrenaron con el resto del equipo.

Aunque no van a jugar el sábado ante Honduras, la idea de Scaloni y sus colaboradores es que poco a poco vayan sumándose al resto del grupo y durante la última semana previa al debut ya se entrenen al 100%.

Por lo pronto, el once que Scaloni probó inicialmente en la práctica fue con Rulli, Giay, Otamendi, Lisandro Martínez y Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández, Almada, Lautaro Martínez y el Flaco López.

Nico Paz despejó las dudas: "Con muchas ganas de arrancar"

Contra las versiones que indicaron que Scaloni analizaba remplazarlo por Emiliano Buendía, Nico Paz publicó un mensaje en sus redes sociales afirmando: "Últimos días de recuperación. ¡Con muchas ganas de arrancar!".

nico paz 1

El talentoso volante de 21 años está en plena recuperación de un golpe en la rodilla y contra todos los rumores el objetivo del cuerpo técnico es que el domingo, después del partido con Honduras, se sume a los entrenamientos del plantel para tenerlo en cuenta para el encuentro ante Argelia.