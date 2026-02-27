Valentín Perrone y Marco Morelli tras una gran PR en el GP de motociclismo de Tailandia pasaron a la Q2

Tras las Prácticas Libres (FP1) de la mañana, por la tarde, los pilotos argentinos (nacidos en España) Valentín el Coyote Perrone (Red Bull KTM Tech3), y Marco Morelli (CFMOTO Gaviota Aspar Team), clasificaron 3° y 5° respectivamente en la categoría Moto3, telonera del MotoGP en el Campeonato Mundial de motociclismo.

motociclismo-moto3-gp tailandia-marco morelli (1) Marco Morelli. El argentino fue 5° en la Practice de este viernes por la tarde y junto a Perrone pasaron directo a la Qualy 2.

Valentín Perrone hizo el tercer mejor tiempo de la PR del GP de Tailandia

El más veloz de la Practice del Moto3 fue el español David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), con un mejor tiempo de 1 minuto 40 segundos y 990 milésimas (01' 40'' 990/1000). Segundo resultó otro español, Álvaro Carpe (01' 41'' 068/1000); y tercero Valentín Perrone (01' 41'' 194/1000). Luego se ubicaron Máximo Quiles (01' 41'' 226/1000), y Marco Morelli (01' 41'' 370/1000).