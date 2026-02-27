Valentín Perrone y Marco Morelli tras una gran PR en el GP de motociclismo de Tailandia pasaron a la Q2

El circo del motociclismo mundial ya comenzó sus actividades en el Gran Premio de Tailandia, y los argentinos Valentín Perrone y Marco Morellifueron protagonistas en la Practice (PR), y por quedar entre los mejores 10 registros, este viernes pasaron directamente a la Qualy 2 (Q2).
Tras las Prácticas Libres (FP1) de la mañana, por la tarde, los pilotos argentinos (nacidos en España) Valentín el Coyote Perrone (Red Bull KTM Tech3), y Marco Morelli (CFMOTO Gaviota Aspar Team), clasificaron 3° y 5° respectivamente en la categoría Moto3, telonera del MotoGP en el Campeonato Mundial de motociclismo.
Valentín Perrone hizo el tercer mejor tiempo de la PR del GP de Tailandia
El más veloz de la Practice del Moto3 fue el español David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), con un mejor tiempo de 1 minuto 40 segundos y 990 milésimas (01' 40'' 990/1000). Segundo resultó otro español, Álvaro Carpe (01' 41'' 068/1000); y tercero Valentín Perrone (01' 41'' 194/1000). Luego se ubicaron Máximo Quiles (01' 41'' 226/1000), y Marco Morelli (01' 41'' 370/1000).
Con un tiempo récord de 1' 28'' 526/1000, Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) selló un viernes perfecto al situarse al frente de la primera PR de MotoGP de la temporada en el Gran Premio de Tailandia. El piloto italiano, que también dominó durante la FP1, donde adelantó por 4 décimas al campeón vigente Marc Márquez (Ducati Lenovo Team). Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) completó el prestigioso Top 3 de la sesión.