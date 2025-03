Renzo De la Reta está viviendo un sueño en el competitivo hockey sobre patines de Italia

-Estoy bien, viviendo un sueño. Estoy muy cómodo porque los dirigentes cumplieron con todo lo que me habían prometido y por suerte no me tengo que preocupar por eso y puedo jugar tranquilo en el deporte que me gusta, que creo es lo más importante.

-¿Cómo es el club?

-Acá a los clubes se les llama “Palazzetto”. Es uno de los más lindo de Italia, grande, tiene buenos camarines, una buena pista para jugar y lo más importante la calefacción para soportar el frío. Siempre tenemos a gente de la dirigencia que está ayudándonos en lo que necesitamos, es un pueblo chico pero con muchas buenas personas que te hacen sentir como en casa.

Renzo-De-la-Reta-1.jpg De la Reta está feliz en Italia.

-¿Qué te sorprendió más de Italia?

-Hablando del hockey lo que más me sorprendió fue la velocidad de los partidos y el contacto físico con el que se juega. Tenés que estar muy bien preparado físicamente para poder jugar.

-¿Cómo fue el partido con el equipo de Julián Tamborindegui?

-Con Bassano ya jugamos los dos partidos del torneo, el primero en nuestra cancha perdimos 6 a 5 y el segundo en su pista perdimos 6 a 3. Pero a pesar del resultado fueron muy lindos partidos, muy peleados,. que sobre el final salió a favor de ellos. Ellos tienen 8 jugadores a un gran nivel y creo que nos ganaron en lo físico sobre el final.

Embed

-¿Cómo llegaste a ese equipo?

-Yo estoy con una representante, una dirigente de acá se contactó con ella y bueno me dijo que había un club que estaba interesado en mí. Después hablaron con conocidos del hockey (jugadores y técnicos de Mendoza) para saber sus opiniones sobre mí.

-¿Qué extrañás de Banco?

-Extraño en primer lugar el poder jugar con mis amigos y pasar tiempo con ellos y en segundo lugar poder trabajar en las inferiores, pasar tiempo con ellos en el club.

Renzo-De-la-Reta-3.jpg De la Reta ganó dos títulos con la Selección argentina.

-¿Si jugás en Europa es más fácil llegar a la Selección argentina?

-Se podría decir que sí por qué acá es un ritmo de juego muy grande la verdad y aprendés varias cosas que te hacen mejorar el día a día y eso te ayuda mucho

-¿Qué viviste en la Albiceleste?

-Con la Selección tuve la posibilidad de jugar un Sudamericano en San Juan y un Panamericano en Colombia y en los dos salimos victoriosos al ganarle la final a Chile.

Otros datos de Renzo De la Reta