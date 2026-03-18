Y finalmente, el llamado llegó: Sebastián Villa, convocado a la Selección de Colombia

Sebastián Villa cumplió su cometido. Luego de liderar a Independiente Rivadavia en su coronación en la Copa Argentina 2025, el extremo de la Lepra fue convocado para vestir la camiseta de la Selección de Colombia durante la fecha FIFA de marzo.
Sebastián Villa será convocado a la Selección de Colombia. El extremo de Independiente Rivadavia sueña con el Mundial
Sebastián Villa cumplió su cometido. Luego de liderar a Independiente Rivadavia en su coronación en la Copa Argentina 2025, el extremo de la Lepra fue convocado para vestir la camiseta de la Selección de Colombia durante la fecha FIFA de marzo.
De esta manera el Rayo, capitán y referente de la Lepra, se ilusiona con poder representar a su país en el Mundial 2026 que se disputará, entre junio y julio, en Estados Unidos, México y Canadá.
Semanas atrás, en su charla con Radio Nihuil, Villa se refirió a su deseo de volver al seleccionado para tener posibilidades de jugar el Mundial 2026. "He trabajado ya hace mucho tiempo para eso y voy a seguir trabajando para cumplir ese objetivo que tengo, que es volver a la Selección de Colombia. No voy a descansar hasta hasta poder lograrlo", lanzó en su momento.
Sebastián Villa prometió resurgir como el Ave Fénix y, por ahora, viene cumpliendo con su palabra. El extremo de Independiente Rivadavia fue convocado y volverá a vestir la camiseta de la Selección de Colombia.
En la fecha FIFA del mes de marzo, en la que los directores técnicos irán afinando el lápiz para definir a los convocados a la Copa del Mundo, el futbolista de 29 años tendrá una oportunidad de oro.
Los Cafeteros afrontarán dos amistosos en Estados Unidos. El primero de ellos será el 26 de marzo ante Croacia en Orlando. Días más tarde, más precisamente el 29, se verán las caras con Francia en Maryland.
En este contexto, el equipo comandado por Néstor Lorenzo ajustará detalles de cara a la Copa del Mundo con rivales de peso. Algo diferente a lo que sucede con la Selección argentina, que llegará a la máxima cita sin verse las caras con europeos.
Tras el sorteo, que se realizó el 5 de diciembre en Estados Unidos, la Selección de Colombia quedó ubicada en el Grupo K. Sus rivales serán: