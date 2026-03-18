Y finalmente, el llamado llegó: Sebastián Villa, convocado a la Selección de Colombia

Los partidos que Sebastián Villa jugará con Colombia

Sebastián Villa prometió resurgir como el Ave Fénix y, por ahora, viene cumpliendo con su palabra. El extremo de Independiente Rivadavia fue convocado y volverá a vestir la camiseta de la Selección de Colombia.

En la fecha FIFA del mes de marzo, en la que los directores técnicos irán afinando el lápiz para definir a los convocados a la Copa del Mundo, el futbolista de 29 años tendrá una oportunidad de oro.

Los Cafeteros afrontarán dos amistosos en Estados Unidos. El primero de ellos será el 26 de marzo ante Croacia en Orlando. Días más tarde, más precisamente el 29, se verán las caras con Francia en Maryland.

Sebastian-Villa-Seleccion-Colombia.jpg

En este contexto, el equipo comandado por Néstor Lorenzo ajustará detalles de cara a la Copa del Mundo con rivales de peso. Algo diferente a lo que sucede con la Selección argentina, que llegará a la máxima cita sin verse las caras con europeos.

El camino de Colombia en el Mundial 2026

Tras el sorteo, que se realizó el 5 de diciembre en Estados Unidos, la Selección de Colombia quedó ubicada en el Grupo K. Sus rivales serán: