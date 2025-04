Vicente Poggi y la ambición de meterse en octavos de final con Godoy Cruz

El posible rival de Godoy Cruz, si hoy cerrara la última fecha y quedaran ubicados los equipos como están, sería nada más ni nada menos que Boca Juniors. Un Boca golpeado por el cambio de entrenador pero no así menos difícil. Sobre la evaluación y análisis de posibles rivales, Vicente Poggi sentenció: "No pensamos en el rival porque no tenemos capacidad de elegir. Tenemos que clasificar sea como sea y, a partir de ahí, el partido que nos toque es un mano a mano así que puede pasar cualquier cosa".

Embed - Vicente Poggi, feliz tras la primera victoria de local de Godoy Cruz en el torneo

Godoy Cruz deberá enfrentarse a Riestra este sábado por la fecha 16 del Torneo Apertura y luego tendrá dos compromisos de visitante ante Sportivo Luqueño y Gremio por Copa Sudamericana. "Se viene una seguidilla y las dos cosas son importantes (torneo y copa). Estamos mejor en la copa, más holgados, y en la liga tenemos que ponernos a punto pero hoy fue el primer paso", concluyó el uruguayo Vicente Poggi.