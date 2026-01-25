Un incendio frente a La Bombonera puso en duda el debut de Boca ante Riestra

Personal del cuerpo de bomberos de la Ciudad de Buenos Aires y el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) se apersonaron en cuestión de minutos para asistir a las personas afectadas y evitar que el fuego se propague.

Hubo personas hospitalizadas por el incendio frente a La Bombonera

Según trascendió, cuatro personas recibieron asistencia médica y dos de ellas debieron ser trasladadas al Hospital Argerich para una evaluación más profunda. En tanto, una de las oficiales del cuerpo de bomberos también debió ser revisada.

Por otro lado, el edificio quedó asegurado previo al comienzo de la llegada de los fanáticos para disfrutar del encuentro entre Boca y Deportivo Riestra, correspondiente a la primera fecha del Torneo Apertura 2026.