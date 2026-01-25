Boca inicia su camino en el Torneo Apertura ante Riestra: hora, TV y formaciones

boca-concentrados

El Xeneize, que todavía no sumó refuerzos, uenta con la jerarquía de Leandro Paredes, Ander Herrera y Exequiel Zeballos.

Boca tiene algunos lesionados

Boca no podrá contar con los lesionados Miguel Merentiel, Edinson Cavani (lumbalgia) y Milton Giménez (pubalgia), por lo que Úbeda se verá obligado a utilizar a Lucas Janson como centrodelantero, una función que no es la habitual para el ex Vélez. La apuesta será un 4-3-3, con la intención de sostener intensidad y presión alta desde el inicio.

La otra gran novedad pasa por el mediocampo: Tomás Belmonte se perfila como titular para completar el tridente junto a Paredes y Herrera.

En los amistosos previos, el “Xeneize” igualó 0-0 con Millonarios y venció 2-1 a Olimpia, mostrando señales positivas de funcionamiento.

Por el lado de Deportivo Riestra, llega con expectativas altas luego de un 2025 que lo dejó clasificado a la Copa Sudamericana 2026, el primer desafío internacional de su historia. El equipo dirigido por Gustavo Benítez sumó incorporaciones como Nicolás Watson, Iván López y José Ingratti, y mantuvo a jugadores importantes como Antony Alonso.

Probables formaciones:

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Lucas Janson, Alan Velasco. DT: Claudio Úbeda.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Cristian Paz, Nicolás Torres, Miguel Ángel Barbieri, Nicolás Sansotre; Nicolás Watson, Pablo Monje, Jonatan Goitía, Pedro Ramírez; Alexander Díaz, Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Ariel Penel

Hora: 18.30 / TV: TNT Sports