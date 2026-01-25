Boca inicia su camino en el Torneo Apertura ante Riestra: hora, TV y formaciones

Llegó la hora del debut de Boca. El Xeneize recibirá a Deportivo Riestra este domingo desde las 18.30, por la primera fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.
Llegó la hora del debut de Boca. El Xeneize recibirá a Deportivo Riestra este domingo desde las 18.30, por la primera fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.
El cotejo se disputará en La Bombonera y el árbitro del encuentro será Sebastián Zunino, secundado en el VAR por Ariel Penel.
El equipo de Claudio Úbeda comienza un año en el que volverá a la Copa Libertadores y donde necesita cortar una racha que ya se acerca a los cuatro años sin títulos a nivel nacional, mientras que el “Malevo” quiere consolidarse como uno de los animadores del campeonato.
El Xeneize, que todavía no sumó refuerzos, uenta con la jerarquía de Leandro Paredes, Ander Herrera y Exequiel Zeballos.
Boca no podrá contar con los lesionados Miguel Merentiel, Edinson Cavani (lumbalgia) y Milton Giménez (pubalgia), por lo que Úbeda se verá obligado a utilizar a Lucas Janson como centrodelantero, una función que no es la habitual para el ex Vélez. La apuesta será un 4-3-3, con la intención de sostener intensidad y presión alta desde el inicio.
La otra gran novedad pasa por el mediocampo: Tomás Belmonte se perfila como titular para completar el tridente junto a Paredes y Herrera.
En los amistosos previos, el “Xeneize” igualó 0-0 con Millonarios y venció 2-1 a Olimpia, mostrando señales positivas de funcionamiento.
Por el lado de Deportivo Riestra, llega con expectativas altas luego de un 2025 que lo dejó clasificado a la Copa Sudamericana 2026, el primer desafío internacional de su historia. El equipo dirigido por Gustavo Benítez sumó incorporaciones como Nicolás Watson, Iván López y José Ingratti, y mantuvo a jugadores importantes como Antony Alonso.
Probables formaciones:
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Lucas Janson, Alan Velasco. DT: Claudio Úbeda.
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Cristian Paz, Nicolás Torres, Miguel Ángel Barbieri, Nicolás Sansotre; Nicolás Watson, Pablo Monje, Jonatan Goitía, Pedro Ramírez; Alexander Díaz, Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.
Estadio: La Bombonera
Árbitro: Sebastián Zunino
VAR: Ariel Penel
Hora: 18.30 / TV: TNT Sports