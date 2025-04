Un histórico de River ninguneó a Cavani en la previa del Superclásico: "Sería más peligroso que no juegue"

En medio de su charla con Super Deportivo Radio, de Radio Villa Trinidad, el exdelantero de River apuntó contra el uruguayo: "Cavani es una cosa como local y otra como visitante. El penal del otro día, fue cantado".

"No se puede creer. Ese penal lo hace el italiano, Andrea Bocelli. Te soy sincero, yo no lo pongo. Lamentablemente está lesionado Giménez y Merentiel no gritó el gol (frente al Pincha) porque no lo ponen. No sé si se dieron cuenta el otro día", subió la apuesta el hombre de 78 años, quien supo ganar dos títulos en el elenco de Núñez.

Embed - UNA GLORIA SUBESTIMÓ A CAVANI "FUERA GAGO A CAVANI NO LO PONDRÍA, PARA RIVER ES MEJOR QUE JUEGUE"

Para finalizar, sin dejar de referirse al presente del delantero de Boca, Mas sentenció: "Para River es favorable que Cavani juegue el domingo. Totalmente. Ojalá que juegue. Para River sería más peligroso que no juegue".