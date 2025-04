Dejando clara su idea, el subcampeón del Mundial de Italia 1990 con la Selección argentina manifestó: "Me parece que no era el momento indicado, los libros del fútbol te indican que al técnico no lo podés echar después de un clásico porque te marca. Para mí, no era el momento".

"Si bien esto es crónica de una muerte anunciada. Yo recuerdo lo que dije después de Alianza Lima, para mí ese partido, con esa eliminación, condicionó todo su ciclo en Boca. Esto se sabía que tarde o temprano iba a pasar, nunca imaginé que iba a pasar después de un partido contra River", completó.

Ganador de cinco títulos con la camiseta de Boca, Simón desnudó algunas de las falencias de Pintita durante su ciclo: "Más allá de que Gago otra vez mete mano en un sistema que le venía funcionando, en aquel momento, previo al partido con Alianza Lima, recuerdo perfectamente que dijimos: 'por fin, forma un equipo lógico'. El equipo lógico lo mantuvo hasta el domingo. Es verdad, le faltaron algunos jugadores clave, Cavani, Milton, pero yo pienso que podría haber sostenido el sistema".

Para finalizar, respaldando su postura de no echar al DT tras caer en un Superclásico, recordó lo sucedido con Brindisi post derrota con River en 2004: "Él volvió otra vez a renegar de lo que le había permitido mantenerse en Boca. Ahora, la decisión en sí la cuestiono porque me sorprende de gente que conoce el pensamiento del hincha. Para mí, al técnico nunca lo podés echar después de un clásico. No voy a cuestionar la decisión, cuestiono el momento. Se fue Brindisi después de un clásico y fue muy cuestionado".