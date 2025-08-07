La Leagues Cup está en momentos definitorios ya que se están jugando los partidos clasificatorios para los cuartos de final. En ese contexto se enfrentaron el Necaxa de Fernando Gago y Orlando City que contó con la participación de un ex Godoy Cruz que convirtió dos golazos.
Un ex Godoy Cruz le convirtió dos golazos al Necaxa de Fernando Gago y lo dejó afuera de la Leagues Cup
El jugador argentino pasó de Godoy Cruz al Orlando City y está viviendo un gran presente; mira los goles que convirtió en su último partido