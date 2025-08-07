Martín Ojeda cosechó grandes actuaciones en el Tomba.

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

La Leagues Cup está en momentos definitorios ya que se están jugando los partidos clasificatorios para los cuartos de final. En ese contexto se enfrentaron el Necaxa de Fernando Gago y Orlando City que contó con la participación de un ex Godoy Cruz que convirtió dos golazos.

Se trata de un torneo internacional que enfrenta a los equipos de la MLS con los de la liga mexicana y donde el equipo de Gago quedó eliminado traer ser goleado por 5 a 1; el equipo ganador tuvo como figura a Martín Ojeda, quien vistió la camiseta del Tomba a mediados de 2020.

Martin Ojeda horizontal.jpg
Tras pasar por Godoy Cruz el jugador argentino está cumpliendo un gran papel en la MLS.

El ex Godoy Cruz que le convirtió dos golazos al Necaxa de Fernando Gago

"La rompió toda" es un término que se utiliza en el fútbol para hacer referencia a que un jugador fue la figura absoluta del partido; término que queda totalmente aplicable a Martín Ojeda, jugador ofensivo con pasado en Godoy Cruz que con la diez en la espalda convirtió dos golazos para la victoria de Orlando City sobre el Necaxa de Fernando Gago.

El Necaxa recibió cuatro goles en el primer tiempo dejando desorientado y sin herramientas a los conducidos por Gago. La apertura del marcador llegó a los 14 minutos del primer tiempo, obra del argentino que convirtió un golazo tras recibir un pase bombeado desde el sector derecho y sin dejarla picar le pegó de volea mandando la pelota al fondo de la red ante un arquero impactado.

Embed

Cuando el equipo que disputa la MLS ya se imponía con un categórico 4 a 0 Martín Ojeda volvió a aparecer en calidad de goleador para hacer aún más abultado el marcador. Corría el minuto 50 cuando recibió una asistencia desde el lado izquierdo y en velocidad ganó la posesión de la pelota para encarar al arquero y definir de zurda.

Embed

Martín Ojeda surgió en Ferro, pasó por Racing, Huracán y Godoy Cruz antes de pegar el salto a la MLS, donde con el 10 en la espalda está causando sensación con sus actuaciones.

Martín Ojeda en Orlando City
Después de pasar por varios clubes argentinos, ahora la rompe en Orlando City.

