El Necaxa recibió cuatro goles en el primer tiempo dejando desorientado y sin herramientas a los conducidos por Gago. La apertura del marcador llegó a los 14 minutos del primer tiempo, obra del argentino que convirtió un golazo tras recibir un pase bombeado desde el sector derecho y sin dejarla picar le pegó de volea mandando la pelota al fondo de la red ante un arquero impactado.

Embed ¿¡¿PERO QUÉ HICISTE, MARTÍN?!?



Ojeda's stunning volley from outside the box gives the lead to @OrlandoCitySC vs. @ClubNecaxa



Watch it live with MLS season Pass on Apple TV https://t.co/ZdvqorPoWf pic.twitter.com/zXIRpUHfgh — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 6, 2025

Cuando el equipo que disputa la MLS ya se imponía con un categórico 4 a 0 Martín Ojeda volvió a aparecer en calidad de goleador para hacer aún más abultado el marcador. Corría el minuto 50 cuando recibió una asistencia desde el lado izquierdo y en velocidad ganó la posesión de la pelota para encarar al arquero y definir de zurda.

Embed Another counterattack, another goal for @OrlandoCitySC



Doblete para Martín Ojeda



Watch @OrlandoCitySC

vs. @ClubNecaxa live with MLS season Pass on Apple TV https://t.co/ZdvqorPoWf pic.twitter.com/XtiXAhe3Ww — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 7, 2025

Martín Ojeda surgió en Ferro, pasó por Racing, Huracán y Godoy Cruz antes de pegar el salto a la MLS, donde con el 10 en la espalda está causando sensación con sus actuaciones.