En su charla con Radio Continental, el campeón del Mundial de México 1986 con la Selección argentina fue contundente: "Es un buen jugador, un chico que empezó en Unión Española y no era creador sino que jugaba abierto por la derecha".

"Fue a Brasil y no le fue muy bien, volvió a Chile, jugó bien en Colo Colo, pero aún en un proceso de formación deportiva y humana. No sé si debería haber tenido una estación previa a llegar a Boca. Haberlo llevado a un club tan importante puede hacer que pague las consecuencias”, añadió sobre la carrera de Carlos Palacios.

Señalando los problemas del futbolista en el último tiempo. Borghi soltó: “Si no juega bien y además falta al entrenamiento, cosa no recomendable... creo que los jugadores no se dan cuenta dónde están. Ha tenido problemas en la selección cuando alegó una lesión y después se fue de una concentración. Es un chico que a veces toma decisiones equivocadas, y eso te pasa la cuenta“.

palacios.jpg El chileno encendió la polémica en el mundo Boca.

Para finalizar, apuntando contra el presidente de Boca, sentenció: “Román ve algunas situaciones en las que se parece a él, en cuanto a la visión y los pases. Pero Boca es un club que te va absorbiendo poco a poco”.