Un escandaloso vacío legal les permitió evitar caer en el descenso

El equipo que pertenece al fútbol de las Islas Maldivas decidió perder "por escritorio" para asegurar su permanencia en la máxima categoría, pero lo curioso es que no presentaron un reclamo de una lista donde los rivales estaban mal incluidos sino que, directamente, prefirieron no presentarse a jugar.

Sin dudas, se trata de un hecho inaudito.

Green Streets El equipo se salvó del descenso: el motivo es inaudito.

Evitaron el descenso por una curiosa manera

En la última jornada de la liga maldiva llegó con una tensión absoluta porque dos equipos peleaban por no caer en el descenso: el Club Valencia y el Green Streets.

Mientras que Club Valencia cumplió con su parte al ganar su partido por 2 a 0, luego Green Streets debía perder contra New Radiant Sports Club por 4 o más goles de diferencia.

Ahí fue cuando se les prendió la lamparita a los dirigentes del Green Streets: en lugar de salir a la cancha y arriesgarse a recibir cuatro o más goles, el equipo se presentó al estadio con menos jugadores de los requeridos por el reglamento.

Como el árbitro del partido no pudo iniciar el encuentro porque la cantidad de jugadores era insuficientes, debió aplicar la norma estándar de la FIFA y el Green Streets cayó con un marcador administrativo que indicaba el 0 - 3. De esta manera lograron mantener la diferencia de gol a su favor y condenaron al Club Valencia al descenso.

Descenso - Maldivia Así quedó el descenso.

Polémica y denuncias tras el descenso

Luego de conocer la escandalosa situación, el Club Valencia emitió un comunicado oficial manifestando su preocupación por lo sucedido ya que lo consideran una falta total de Fair Play, por lo que solicitaron a la Asociación de Fútbol de Maldivas (FAM) una investigación exhaustiva para proteger los derechos de los clubes y la transparencia del torneo.

Por su lado, el Green Streets negó cualquier tipo de especulación malintencionada, por lo que mantienen su postura de quedarse en la máxima categoría condenando a sus rivales al descenso.

La FAM respondió a la controversia prohibiendo fichar a Green Streets y multando al club con 50.000 rupias maldivas. También advirtió sobre una posible futura conducta similar, afirmando: "Si Green Streets repite sus acciones, el comité ha enviado una advertencia indicando que tomará medidas aún más severas contra el club". Sin embargo, el resultado se mantuvo.