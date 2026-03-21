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Triunfos de Banfield y Atlético Tucumán por la 12ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional

En el inicio de la 12ª ronda del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Banfield le ganó a Tigre y Atlético Tucumán a Gimnasia y Esgrima La Plata

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Banfield se hizo fuerte en casa y consiguió frente a Tigre un triunfo que lo vuelve a poner expectante en la Zona B del Torneo Apertura.

Banfield se hizo fuerte en casa y consiguió frente a Tigre un triunfo que lo vuelve a poner expectante en la Zona B del Torneo Apertura.

Este viernes tuvo inicio la 12ª rondas de partidos del Apertura de primera división, donde se registraron los triunfos de local, y por la mínima diferencia, de Banfield y Atlético Tucumán, frente a Tigre y Gimnasia y Esgrima La Plata respectivamente, por la Zona B, que lidera Independiente Rivadavia.

En el caso del Taladro, el triunfo le permitió trepar al 10° del Torneo Apertura y a una unidad de la zona de clasificación, donde cierra el derrotado Gimnasia La Plata con 14 unidades. Por el lado del Decano tucumano, este fue su segundo triunfo y que rompió una racha negativa.

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Trabajoso triunfo de Banfield contra Tigre

Banfield jugó en el Felipe Solá y sufrió la expulsión de Nicolás Meriano- doble amarilla- y jugó todo el segundo tiempo con un hombre menos, lo que le complicó el trámite frente al equipo de Tigre, que marcha 4° en este certamen de la Liga Profesional.

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El único gol del partido llegó a los 26 minutos de la primera parte, con un cabezazo del delantero local Tiziano Perrotta.

Con el triunfo, el equipo que dirige Pedro Troglio alcanzó la décima posición de la zona A, con 13 puntos, mientras que el Matador suma 17 unidades y acumula seis partidos sin triunfos.

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Atlético Tucumán volvió al triunfo en casa

Atlético Tucumán se impuso por 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata, en el estadio Monumental José Fierro, y de esta manera consiguió pudo festejar ante su gente y cortar su mala racha que lo complicó bastante.

El único gol de la noche norteña lo convirtió el defensor paraguayo Clever Ferreira, a los 12 minutos del primer tiempo, en un arranque en el que el conjunto tucumano logró golpear rápido y luego sostener la diferencia hasta el cierre.

El equipo dirigido por Julio César Falcioni tuvo premio al esfuerzo y a la garra demostrada, y obtuvo una valiosa victoria que le permitió volver a festejar después de cinco partidos, sumando sus primeros tres puntos de la mano del experimentado entrenador.

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