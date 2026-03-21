Triunfos de Banfield y Atlético Tucumán por la 12ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2035172630332899624&partner=&hide_thread=false ¡EL PIBE LE DIO EL TRIUNFO AL TALADRO! Nadie de Tigre pudo despejar el peligro, Zalazar mandó el centro y Tiziano Perrotta conectó de cabeza para darle el 1-0 definitivo de Banfield vs. Tigre en el #TorneoApertura. pic.twitter.com/60hHDih6CR — SportsCenter (@SC_ESPN) March 21, 2026

El único gol del partido llegó a los 26 minutos de la primera parte, con un cabezazo del delantero local Tiziano Perrotta.

Con el triunfo, el equipo que dirige Pedro Troglio alcanzó la décima posición de la zona A, con 13 puntos, mientras que el Matador suma 17 unidades y acumula seis partidos sin triunfos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2035147647485366316&partner=&hide_thread=false ¡GOLPEÓ EL DECANO! Clever Ferreira ganó muy bien por arriba y metió un testazo para el 1-0 de Atlético Tucumán vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata.



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Atlético Tucumán volvió al triunfo en casa

Atlético Tucumán se impuso por 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata, en el estadio Monumental José Fierro, y de esta manera consiguió pudo festejar ante su gente y cortar su mala racha que lo complicó bastante.

El único gol de la noche norteña lo convirtió el defensor paraguayo Clever Ferreira, a los 12 minutos del primer tiempo, en un arranque en el que el conjunto tucumano logró golpear rápido y luego sostener la diferencia hasta el cierre.

El equipo dirigido por Julio César Falcioni tuvo premio al esfuerzo y a la garra demostrada, y obtuvo una valiosa victoria que le permitió volver a festejar después de cinco partidos, sumando sus primeros tres puntos de la mano del experimentado entrenador.