Tras el papelón ante la Selección argentina, Brasil ya eligió al sustituto de Dorival Júnior

En la vereda de enfrente se vive todo lo contrario. Tras el 1-4 de Brasil en el estadio Monumental, Dorival Júnior parece tener los días contados en el banco de suplentes de la Verdeamarelha.

Sobre todo luego de los rumores que comenzaron a circular en tierras brasileñas. Según trascendió, la Confederación Brasileña de Fútbol habría retomado conversaciones con Carlo Ancelotti, quien actualmente se encuentra en Real Madrid.

Esta no es la primera vez que Brasil va en búsqueda del italiano. Tiempo atrás, cuando todo indicaba que las partes habían llegado a un acuerdo, el hombre del Merengue había soltado: “Pensar en ser el seleccionador brasileño es una gran ilusión, pero no sé si en el 2026 el equipo nacional de Brasil me querrá”.

Esto debido a que su vínculo con el Real Madrid vence a finales del mes de junio del próximo año. Tal y como expresó en su momento, Ancelotti está mentalizado en cumplir su contrato con el elenco español.

carlo-ancelotti2.jpg Carlo Ancelotti, una vez más, es buscado por Brasil.

La decisión de Brasil tras la goleada de la Selección argentina

Los dirigentes de la CBF evalúan seriamente destituir al director técnico paulista en las próximas semanas. La idea es cerrar a su reemplazo y luego anunciar la salida del entrenador campeón de la Copa Libertadores 2022 con el Flamengo.

A falta de cuatro fechas para el final de las Eliminatorias Sudamericanas, la selección de Brasil se ubica en el cuarto puesto con 21 puntos, a cinco unidades del repechaje intercontinental que hoy estaría clasificando Venezuela, y aún no tiene asegurado su pasaje a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.