Torneo Apertura: Los 10 DT que dejaron su cargo con la salida de Benítez de Riestra

Deportivo Riestra anunció que Gustavo Benítez dejó de ser el director técnico del primer equipo, luego de la derrota frente a Unión, por la 12ma fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Deportivo Riestra anunció que Gustavo Benítez dejó de ser el director técnico luego de la derrota frente a Unión, por la 12ma fecha del Torneo Apertura.
Deportivo Riestra anunció que Gustavo Benítez dejó de ser el director técnico del primer equipo, luego de la derrota frente a Unión, por la 12ma fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
La institución informó la salida del entrenador a través de sus redes sociales y señaló que la decisión fue tomada “de común acuerdo”.
El ciclo de Benítez llegó a su fin en un contexto deportivo adverso, ya que Riestra todavía no ganó en lo que va del campeonato y comparte esa marca con Aldosivi. El conjunto de Pompeya acumula 7 empates y 5 derrotas, marcha anteúltimo en la Zona A y se ubica 27 en la tabla anual.
En el comunicado Riestra expresó: “De común acuerdo, Tata Benítez dejó de ser el entrenador de Riestra. Le agradecemos todo el trabajo de este tiempo y las alegrías que nos dio. También le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos”.
Benítez había asumido en febrero de 2025, en reemplazo de Cristian Fabbiani, y dirigió un total de 44 partidos, con un saldo de 14 triunfos, 17 empates y 13 derrotas. Además, su equipo convirtió 42 goles y recibió 40 durante su gestión.
De cara a la sucesión, Guillermo Duró aparece como el principal candidato para hacerse cargo del plantel. El entrenador, de 57 años, ya tuvo dos ciclos en la institución, entre 2018 y 2020 y luego entre 2021 y 2022, mientras que su última experiencia fue en Emelec de Ecuador, club del que se desvinculó en febrero.
La salida de Benítez se produjo, además, a pocos días de otro compromiso importante para Riestra, que debutará el miércoles en la Copa Sudamericana como local ante Palestino.