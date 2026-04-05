Torneo Apertura: Los 10 DT que dejaron su cargo con la salida de Benítez de Riestra

Los 10 DT que dejaron su cargo en el Torneo Apertura

26/01 Daniel Oldrá - Instituto: Común acuerdo, tras la fecha 2.

20/02 Eduardo Domínguez - Estudiantes: Renunció para irse al Atlético Mineiro de Brasil)

21/02 Favio Orsi y Sergio Gómez - Newell’s: Despedidos.

24/02 Marcelo Gallardo - River Plate: Renunció, tras la fecha 7)

25/02 Hugo Colace - Atlético Tucumán: Despedido.

13/03 Iván Delfino - Estudiantes de Río Cuarto: Despedido

17/03 Damián Ayude - San Lorenzo: Despedido.

17/03 Guillermo Farré - Aldosivi: Despedido.

23/03 Ariel Broggi - Gimnasia y Esgrima: Despedido.

4/04 Gustavo Benítez - Deportivo Riestra: Despedido

Tata Benítez había asumido en febrero del 2025

En el comunicado Riestra expresó: “De común acuerdo, Tata Benítez dejó de ser el entrenador de Riestra. Le agradecemos todo el trabajo de este tiempo y las alegrías que nos dio. También le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos”.

Benítez había asumido en febrero de 2025, en reemplazo de Cristian Fabbiani, y dirigió un total de 44 partidos, con un saldo de 14 triunfos, 17 empates y 13 derrotas. Además, su equipo convirtió 42 goles y recibió 40 durante su gestión.

Guillermo Duró, el nuevo DT de Riestra para jugar la Copa Sudamericana

De cara a la sucesión, Guillermo Duró aparece como el principal candidato para hacerse cargo del plantel. El entrenador, de 57 años, ya tuvo dos ciclos en la institución, entre 2018 y 2020 y luego entre 2021 y 2022, mientras que su última experiencia fue en Emelec de Ecuador, club del que se desvinculó en febrero.

La salida de Benítez se produjo, además, a pocos días de otro compromiso importante para Riestra, que debutará el miércoles en la Copa Sudamericana como local ante Palestino.