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Torneo Apertura: Los 10 DT que dejaron su cargo con la salida de Benítez de Riestra

Deportivo Riestra anunció que Gustavo Benítez dejó de ser el director técnico luego de la derrota frente a Unión, por la 12ma fecha del Torneo Apertura.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Benítez se fue de Riestra.

Benítez se fue de Riestra.

Deportivo Riestra anunció que Gustavo Benítez dejó de ser el director técnico del primer equipo, luego de la derrota frente a Unión, por la 12ma fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

La institución informó la salida del entrenador a través de sus redes sociales y señaló que la decisión fue tomada “de común acuerdo”.

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Riestra no ha ganado en el Torneo Apertura y Benítez dejó su cargo.

Riestra no ha ganado en el Torneo Apertura y Benítez dejó su cargo.

El ciclo de Benítez llegó a su fin en un contexto deportivo adverso, ya que Riestra todavía no ganó en lo que va del campeonato y comparte esa marca con Aldosivi. El conjunto de Pompeya acumula 7 empates y 5 derrotas, marcha anteúltimo en la Zona A y se ubica 27 en la tabla anual.

Los 10 DT que dejaron su cargo en el Torneo Apertura

  • 26/01 Daniel Oldrá - Instituto: Común acuerdo, tras la fecha 2.
  • 20/02 Eduardo Domínguez - Estudiantes: Renunció para irse al Atlético Mineiro de Brasil)
  • 21/02 Favio Orsi y Sergio Gómez - Newell’s: Despedidos.
  • 24/02 Marcelo Gallardo - River Plate: Renunció, tras la fecha 7)
  • 25/02 Hugo Colace - Atlético Tucumán: Despedido.
  • 13/03 Iván Delfino - Estudiantes de Río Cuarto: Despedido
  • 17/03 Damián Ayude - San Lorenzo: Despedido.
  • 17/03 Guillermo Farré - Aldosivi: Despedido.
  • 23/03 Ariel Broggi - Gimnasia y Esgrima: Despedido.
  • 4/04 Gustavo Benítez - Deportivo Riestra: Despedido

Tata Benítez había asumido en febrero del 2025

En el comunicado Riestra expresó: “De común acuerdo, Tata Benítez dejó de ser el entrenador de Riestra. Le agradecemos todo el trabajo de este tiempo y las alegrías que nos dio. También le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos”.

Benítez había asumido en febrero de 2025, en reemplazo de Cristian Fabbiani, y dirigió un total de 44 partidos, con un saldo de 14 triunfos, 17 empates y 13 derrotas. Además, su equipo convirtió 42 goles y recibió 40 durante su gestión.

Guillermo Duró, el nuevo DT de Riestra para jugar la Copa Sudamericana

De cara a la sucesión, Guillermo Duró aparece como el principal candidato para hacerse cargo del plantel. El entrenador, de 57 años, ya tuvo dos ciclos en la institución, entre 2018 y 2020 y luego entre 2021 y 2022, mientras que su última experiencia fue en Emelec de Ecuador, club del que se desvinculó en febrero.

La salida de Benítez se produjo, además, a pocos días de otro compromiso importante para Riestra, que debutará el miércoles en la Copa Sudamericana como local ante Palestino.

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