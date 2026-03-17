Torneo Apertura: las posiciones tras la victoria de Racing y la derrota de Independiente

costas 1 Costas llegó a 200 partidos como DT de Racing.

Con este resultado, el equipo de Gustavo Costas escala a la sexta posición de la Zona B con 15 puntos. En la próxima fecha, visitará a Belgrano de Córdoba el sábado a las 22.15 en el estadio Julio César Villagra.

Por su parte, el equipo dirigido interinamente por Gerardo Acuña se hunde en el fondo de la Zona B con 4 puntos y se asienta como el peor equipo de esta temporada. En la próxima fecha, recibirá a River el domingo a las 17.45 en el estadio Ciudad de Rio Cuarto.

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"Para mí tiene un arreglo con Dios. Me dijo que tenía el pie todo hinchado después de hacer fútbol y lo habíamos descartado. Después, él es muy creyente. Vino y me dijo: 'hablé con Dios y ya estoy curado'. Menos mal que lo puse, porque algunos habrán dicho, '¿para qué lo puso este b...?'" (Costas sobre Maravilla) "Para mí tiene un arreglo con Dios. Me dijo que tenía el pie todo hinchado después de hacer fútbol y lo habíamos descartado. Después, él es muy creyente. Vino y me dijo: 'hablé con Dios y ya estoy curado'. Menos mal que lo puse, porque algunos habrán dicho, '¿para qué lo puso este b...?'" (Costas sobre Maravilla)

Caída de Independiente en Córdoba

Independiente no supo mantener la ventaja y perdió como visitante por 2 a 1 frente a Instituto de Córdoba en un partido correspondiente a la undécima fecha de la Zona A del Torneo Apertura, llevado a cabo en el estadio Monumental Presidente Perón.

El “Rojo” ganaba con gol de Matías Abaldo, a los 13' del primer tiempo, pero la “Gloria” lo dio vuelta por intermedio de Alex Luna, a los 14', y Giuliano Cerato, a los 34', ambos en la etapa inicial.

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Con este resultado, el conjunto de Avellaneda dejó pasar una gran chance de acercarse a los primeros puestos del Grupo A y quedó en la séptima posición con 14 puntos, previo al cruce ante Talleres de Córdoba, el próximo sábado desde las 20:00.

Por su parte, el cuadro cordobés se ubicó en la undécima plaza con 11 unidades y dejó atrás una racha de dos derrotas consecutivas frente a la “T” y Unión de Santa Fe. Ahora, el elenco cordobés visitará a Boca el domingo 22 de marzo a partir de las 20:00.

Las posiciones del Torneo Apertura 2026

zona A