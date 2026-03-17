Torneo Apertura: las posiciones tras la victoria de Racing y la derrota de Independiente

Racing le ganó en Avellaneda a Estudiantes de Río Cuarto e Independiente cayó en Córdoba ante Instituto por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026.
Racing le ganó en Avellaneda a Estudiantes de Río Cuarto e Independiente cayó en Córdoba ante Instituto por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026.
La Academia le ganó 2-0 sin despeinarse a Estudiantes de Rio Cuarto, en condición de local, y escaló a la sexta posición de la Zona B con dos goles de Adrián Maravilla Martínez, a los 10 y 48 minutos del complemento.
Con este resultado, el equipo de Gustavo Costas escala a la sexta posición de la Zona B con 15 puntos. En la próxima fecha, visitará a Belgrano de Córdoba el sábado a las 22.15 en el estadio Julio César Villagra.
Por su parte, el equipo dirigido interinamente por Gerardo Acuña se hunde en el fondo de la Zona B con 4 puntos y se asienta como el peor equipo de esta temporada. En la próxima fecha, recibirá a River el domingo a las 17.45 en el estadio Ciudad de Rio Cuarto.
Independiente no supo mantener la ventaja y perdió como visitante por 2 a 1 frente a Instituto de Córdoba en un partido correspondiente a la undécima fecha de la Zona A del Torneo Apertura, llevado a cabo en el estadio Monumental Presidente Perón.
El “Rojo” ganaba con gol de Matías Abaldo, a los 13' del primer tiempo, pero la “Gloria” lo dio vuelta por intermedio de Alex Luna, a los 14', y Giuliano Cerato, a los 34', ambos en la etapa inicial.
Con este resultado, el conjunto de Avellaneda dejó pasar una gran chance de acercarse a los primeros puestos del Grupo A y quedó en la séptima posición con 14 puntos, previo al cruce ante Talleres de Córdoba, el próximo sábado desde las 20:00.
Por su parte, el cuadro cordobés se ubicó en la undécima plaza con 11 unidades y dejó atrás una racha de dos derrotas consecutivas frente a la “T” y Unión de Santa Fe. Ahora, el elenco cordobés visitará a Boca el domingo 22 de marzo a partir de las 20:00.