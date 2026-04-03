Torneo Apertura 2026: San Lorenzo impidió que Estudiantes alcance la punta

Por su lado, el Pincha perdió la oportunidad de ser líder del grupo, aprovechando la derrota de Vélez en Mendoza, y se mantiene escolta, con 21 unidades.

Embed - NOCHE DE LLUVIA Y FESTEJO PARA EL CICLÓN ANTE EL PINCHA | San Lorenzo 1-0 Estudiantes | RESUMEN

En la próxima jornada deberá recibir a Unión, que viene de ganarle a Deportivo Riestra, sábado 11 de abril a partir de las 17:15.

Unión le ganó a Riestra y sube en el Grupo A

Unión le ganó por 2-0 a Deportivo Riestra en un partido que sentenció sobre el final y que disputaron en el estadio 15 de Abril de Santa Fe, por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026.

El primer gol del encuentro llegó a los 20' de la primera parte, con un penal aprovechado por Marcelo Estigarribia, mientras que Cristian Tarragona cerró el triunfo, a los 4' de descuento del segundo tiempo.

Embed - ARCE SE EQUIVOCÓ Y TARRAGONA LIQUIDÓ EL PARTIDO PARA EL TATENGUE | Unión 2-0 Riestra | RESUMEN

La visita se quedó con un jugador menos a los 27', luego de una dura infracción del defensor Jonatan Goitia cerca del área rival.

El triunfo deja al equipo del entrenador Leonardo Madelón en el quinto lugar de la zona A, con 19 puntos, teniendo que enfrentar a Estudiantes como visitante en la próxima fecha, el sábado 11 de abril a las 17:15.

Por su lado, el Malevo continúa sin triunfos y es anteúltimo en el Grupo A, con solo 7 unidades. En la próxima jornada deberá recibir a Instituto, el mismo día y a partir de las 15:00.