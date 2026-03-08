Torneo Apertura 2026: días y horarios de la fecha 10 después de un fin de semana sin fútbol

Cuatro partidos programados para el martes 10 de marzo reiniciarán la actividad del Torneo Apertura 2026 después de un fin de semana sin fútbol por la medida adoptada por los clubes y la AFA.
Lo más importante de la jornada del martes será la presentación de Vélez, único invicto y puntero de la Zona A, ante Tigre, mientras que también saldrán a la cancha Independiente y Racing, ante Unión y Sarmiento, respectivamente.
El miércoles 11 sobresale el clásico Boca vs. San Lorenzo, en La Bombonera, y el otro puntero, Independiente Rivadavia, será local en el Gargantini frente a Barracas Central. También será el debut de Julio César Falcioni como entrenador de Atlético Tucumán.
Para el jueves 12 quedará la visita de Gimnasia y Esgrima a Deportivo Riestra y el debut del Chacho Coudet como DT de River visitando a Huracán, en Parque Patricios.
La fecha 10 culminará el viernes con Estudiantes vs. Lanús, en La Plata, y el sábado 14 ya se iniciará la fecha 11 que se extenderá hasta el martes 17 completando una semana consecutiva con actividad por el Torneo Apertura.
