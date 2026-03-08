Torneo Apertura 2026: días y horarios de la fecha 10 después de un fin de semana sin fútbol

Lo más importante de la jornada del martes será la presentación de Vélez, único invicto y puntero de la Zona A, ante Tigre, mientras que también saldrán a la cancha Independiente y Racing, ante Unión y Sarmiento, respectivamente.

ascacibar 1 Boca se entrenó en La Bombonera pensando en el clásico con San Lorenzo por el Torneo Apertura.

El miércoles 11 sobresale el clásico Boca vs. San Lorenzo, en La Bombonera, y el otro puntero, Independiente Rivadavia, será local en el Gargantini frente a Barracas Central. También será el debut de Julio César Falcioni como entrenador de Atlético Tucumán.