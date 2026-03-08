Inicio Ovación Fútbol Torneo Apertura
Torneo Apertura 2026: días y horarios de la fecha 10 después de un fin de semana sin fútbol

Cuatro partidos programados para el martes 10 de marzo reiniciarán la actividad del Torneo Apertura 2026 después de un fin de semana sin fútbol.

La Lepra será local ante Barracas.

La Lepra será local ante Barracas.

Cuatro partidos programados para el martes 10 de marzo reiniciarán la actividad del Torneo Apertura 2026 después de un fin de semana sin fútbol por la medida adoptada por los clubes y la AFA.

Lo más importante de la jornada del martes será la presentación de Vélez, único invicto y puntero de la Zona A, ante Tigre, mientras que también saldrán a la cancha Independiente y Racing, ante Unión y Sarmiento, respectivamente.

ascacibar 1
Boca se entrenó en La Bombonera pensando en el clásico con San Lorenzo por el Torneo Apertura.

Boca se entrenó en La Bombonera pensando en el clásico con San Lorenzo por el Torneo Apertura.

El miércoles 11 sobresale el clásico Boca vs. San Lorenzo, en La Bombonera, y el otro puntero, Independiente Rivadavia, será local en el Gargantini frente a Barracas Central. También será el debut de Julio César Falcioni como entrenador de Atlético Tucumán.

Para el jueves 12 quedará la visita de Gimnasia y Esgrima a Deportivo Riestra y el debut del Chacho Coudet como DT de River visitando a Huracán, en Parque Patricios.

coudet
Coudet prepara su debut en River ante Hurac&aacute;n.

Coudet prepara su debut en River ante Huracán.

La fecha 10 culminará el viernes con Estudiantes vs. Lanús, en La Plata, y el sábado 14 ya se iniciará la fecha 11 que se extenderá hasta el martes 17 completando una semana consecutiva con actividad por el Torneo Apertura.

El programa de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026

Martes 10 de marzo

  • 19.45 Tigre – Vélez (Interzonal) -ESPN Premium-
  • 19.45 Independiente – Unión (Zona A) -TNT Sports-
  • 22.00 Sarmiento – Racing (Zona B) -ESPN Premium-
  • 22.00 Newell’s – Platense (Zona A) -TNT Sports-

Miércoles 11 de marzo

  • 17.30 Banfield – Gimnasia La Plata (Zona B) -ESPN Premium-
  • 17.30 Argentinos – Rosario Central (Zona B) -TNT Sports-
  • 19.45 Boca – San Lorenzo (Zona A) -ESPN Premium-
  • 22.00 Independiente Rivadavia – Barracas Central (Zona B) -TNT Sports-
  • 22.00 Atlético Tucumán – Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-

Jueves 12 de marzo

  • 17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia y Esgrima (Zona A) -ESPN Premium-
  • 17.00 Defensa y Justicia – Central Córdoba (Zona A) -TNT Sports-
  • 19.15 Talleres – Instituto (Zona A) -TNT Sports-
  • 19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-
  • 21.30 Huracán – River (Zona B) -TNT Sports-

Viernes 13 de marzo

  • 20.00 Estudiantes – Lanús (Zona A) -ESPN Premium-

Así están las posiciones en el Torneo Apertura

Zona A

  • Vélez: 18
  • Estudiantes (LP): 15
  • Unión de Santa Fe: 14
  • Independiente: 13
  • Platense: 13
  • Boca: 12
  • Defensa y Justicia: 12
  • San Lorenzo: 12
  • Talleres de Córdoba: 11
  • Lanús: 9
  • Instituto de Córdoba: 8
  • Central Córdoba de Santiago del Estero: 8
  • Gimnasia y Esgrima: 8
  • Deportivo Riestra: 5
  • Newell's: 2

Zona B

  • Independiente Rivadavia: 17
  • Tigre: 15
  • Belgrano de Córdoba: 15
  • Rosario Central: 14
  • Huracán: 12
  • Racing: 11
  • River: 11
  • Gimnasia La Plata: 11
  • Banfield: 10
  • Argentinos Juniors: 9
  • Barracas Central: 9
  • Sarmiento: 9
  • Atlético Tucumán: 5
  • Estudiantes de Río Cuarto: 4
  • Aldosivi: 3

