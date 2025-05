Tensión en Manchester: Guardiola y la directiva del City, en desacuerdo total

Guardiola solicitó un plantel corto acusando que no quiere "poner cinco o seis jugadores en la tribuna" y hasta se animó a amenazar con el portazo al expresar "si no hacen una plantilla corta, no me quedo". Las ideas de la dirigencia del equipo de la Premier League son otras.

Pep Guardiola.jpg Guardiola no lo puede creer: los dirigentes del Manchester City tienen otras intenciones.

