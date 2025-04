El polémico relator definió al entrenador más ganador de la historia del Millonario como una "persona enferma que tiene problemas personales". "Se aprovecharon de un tipo vulnerable, lo usaron y quisieron que sea nuevamente su paraguas protector, pero está lleno de agujeros desde 2022. Está hecho mierda y así y todo lo pusieron en un lugar incómodo", sumó.

Pero esto no es todo ya que su compañero, José Ramón González, elevó aún más el tono lanzando repudiables declaraciones bajo una máscara con forma de gallina. "Nueve palos por año se lleva. Si tiene un problema, que se suicide. Si tiene un problema, que se ahorque, pero que nos deje tranquilos. River no es un cotolengo de contención a los problemas".

LAS DURÍSIMAS DECLARACIONES DE HERNÁN SANTARSIERO Y JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ (CON LA CARA TAPADA CON LA MÁSCARA DE UNA GALLINA) CONTRA MARCELO GALLARDO pic.twitter.com/i23x1HOtdc — Minuto Videos (@minutovideos) April 11, 2025

La respuesta de Marcelo Gallardo en conferencia de prensa

Cuando el encargado de prensa de River advirtió que se realizaría la última pregunta de la conferencia, a Marcelo Gallardo se la dejaron servida para, sin nombrarlo, responderle a aquellos que lanzaron repudiables declaraciones sobre su persona.

Al ser consultado sobre cómo hace para convivir en medio de las críticas (teniendo en cuenta que cuando al equipo le va bien todos lo elogian), el director técnico fue tajante.

"LA CRÍTICA DAÑINA NO LA TOMO, ME RESBALA"

Marcelo Gallardo

#DisneyPlus pic.twitter.com/EmJUYgclYr — SportsCenter (@SC_ESPN) April 18, 2025



Marcelo Gallardo



#DisneyPlus pic.twitter.com/EmJUYgclYr — SportsCenter (@SC_ESPN) April 18, 2025

Para comenzar, expresó: "Hace años convivo con eso porque son las reglas del juego y las entiendo así. Pasé por muchas circunstancias y entiendo. Pasé por un montón de lugares y soy una persona sumamente privilegiada porque el fútbol me dio un montón de cosas y me las sigue dando".

"El fútbol me dio muchas más satisfacciones y me da mucho más amor que la crítica dañina que genera un odio. Eso no lo tomo porque me resbala, por no decir que me chupa un huevo", sentenció Marcelo Gallardo tras el triunfo de River.