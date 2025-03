Sheyko Studer Independiente Rivadavia (3)-.jpg Sheyko Studer apunta a clasificar con la Lepra al octogonal

Sheyko Studer se refirió a su gran momento en Independiente Rivadavia

El defensor Sheyko Studer disfruta de este gran presente que vive en Independiente Rivadavia. "La verdad que me siento muy conforme por todo lo que estoy viviendo, todos los esfuerzos que hemos hecho con mi familia valieron la pena", reveló.

"Me siento muy agradecido a la confianza que me dieron cuando me contrataron y a los compañeros que me han dado mucho apoyo para que me pueda desenvolver con la mayor tranquilidad posible", reconoció.

"Estoy contento con esta etapa que estoy viviendo en Independiente Rivadavia, en cada partido trato de seguir creciendo", agregó.

La meta de Independiente Rivadavia es ingresar al octogonal

Con respecto a los objetivos en esta recta final del torneo Apertura, donde la Lepra aspira a meterse en los playoffs -se ubica en el décimo puesto-, Studer admitió: "Será importante ganarle a Racing para volver a sumar tres puntos para poder meternos en el pelotón de los ocho equipos que clasifican al octogonal. Iremos paso a paso en los encuentros que nos quedan por jugar en el certamen".