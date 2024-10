Sheyko Studer es una de las gratas revelaciones de Independiente Rivadavia en la Liga Profesional

Studer independiente Rivadavia--.jpg Sheyko Studer se ha ganado un lugar en el equipo titular de Independiente Rivadavia.

El jugador santafesino este viernes habló con Ovación y aseguró. "Estoy contento con esta etapa que estoy viviendo en Independiente Rivadavia. Tratamos de conseguir buenos resultados, en los últimos dos partidos que empatamos merecimos ganar, nos duele no poder sumar de a tres".

"Estamos conformes con el juego que venimos mostrando, a medida que van pasando los partidos vamos creciendo como equipo”, agregó.

Studer Independiente Rivadavia).jpg Sheyko Studer llegó procedente de Talleres de Córdoba a Independiente Rivadavia.

"Me siento muy identificado con este grupo y con esta dirigencia, que me dio confianza y me contrató. Tengo muchas ganas de seguir creciendo y cumplir los objetivos que tenemos como grupo. Vine a trabajar y a tratar de ganarme un lugar en el equipo", afirmó.

"Alfredo Berti nos dice que vayamos al frente en todas las canchas y salgamos a buscar los tres puntos", reconoció.

Independiente Rivadavia jugará un partido clave ante Central Córdoba

Independiente Rivadavia, tras el parate por las eliminatorias, jugará el viernes 18 de octubre desde las 18.45 frente a Central Córdoba en Santiago del Estero, por la 18va fecha de la Liga Profesional. Sobre este choque, manifestó: "Nos estamos preparando de la mejor manera, es una final que tenemos que afrontar. Vamos a dejar todo para lograr los tres puntos en un partido clave".

Los inicios de Sheyko Studer

Sheyko, es oriundo de Alcorta, Santa Fe, se inició en Blanco y Negro, un equipo de Santa Fe. Llegó a Talleres en el 2017, en el 2018 fue parte del equipo de la séptima división que se consagró en el Torneo Juvenil Superliga; disputó la Copa Mitad del Mundo 2019 en Ecuador y la Copa Ipiranga Sub 20 en Brasil.

Studer fue promovido por el entrenador Alexander Medina a comienzos del 2020 y no alcanzó a jugar en primera división en la T.