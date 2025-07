Sebastián Battaglia, sin filtro, sobre su despido de Boca en una estación de servicio: "Fue real"

La historia fue muy conocida en su momento por el tinte ridículo y absurdo que tuvo el accionar del Consejo de Fútbol siendo un escalafón jerárquico en uno de los clubes más grandes del fútbol argentino. Al respecto, Sebastián Battaglia volvió a referirse en una entrevista con Los Edul y no dudó en disparar contra la presidencia de Riquelme y sus colaboradores.

battaglia Sebastián Battaglia fue despedido de Boca en una estación de servicio por el Consejo de Fútbol.

¿Fue real? "Sí, fue así, no tengo por qué esconderlo. Fue real", respondió el ex entrenador Xeneize y añadió una sorpresiva comparación con el accionar de River para con Martín Demichelis: "Me hubiese gustado irme como se fue Demichelis, que se puede discutir si estuvo bien o mal, pero se fue saludado por todo el estadio en el último partido".