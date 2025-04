Sebastián Battaglia, despedido como DT de San Miguel: los números que motivaron la decisión

El Trueno Verde ganaba 2-0 en casa, pero no pudo sostener la ventaja y volvió a dejar puntos en el camino, lo que detonó la decisión dirigencial. El ex jugador y DT de Boca, que había asumido a principios de año con grandes expectativas, no logró consolidar una idea ni sacar provecho del ambicioso mercado de pases del club.

El arranque del ciclo fue prometedor, con una victoria ante Tristán Suárez y una racha positiva como local, pero rápidamente aparecieron las dudas: San Miguel no ganó ninguno de sus partidos fuera de casa y acumulaba seis encuentros sin triunfos, con cinco empates y una derrota.