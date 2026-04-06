Se viene la Copa Sudamericana de Fútbol Fusión: cuándo se jugará en Mendoza

Además, el evento contará con la degustación de vinos, food trucks, catering, música en vivo, sorteos y regalos.

Disfrutaremos juntos del más alto nivel de El juego que se transformó en deporte

La entrada solidaria será un alimento no perecedero, que será destinado a comedores comunitarios.

Este torneo de alto rendimiento es organizado por la Asociación Argentina de Fútbol Fusión, cuenta con la colaboración estratégica de Fundación Cubo Dorado y está avalado por la FIFF (Federación Internacional de Fútbol Fusión).

El Instagram es @futbolfusionoficial y las reservas pueden realizarse al teléfono 2613351776.

¿Qué es el Fútbol Fusión?

El Fútbol Fusión es una disciplina creada por el ex jugador mendocino Matías García en 2017, que combina elementos de cuatro deportes: fútbol, vóley, squash y tenis. Se juega en una cancha especial que permite toques de pared, buscando ser un deporte dinámico e inclusivo.

Esta disciplina sigue ganando terreno como una de las variantes más atractivas del fútbol moderno. Se disputa en canchas octogonales vidriadas que permiten un juego continuo y de alta intensisad.