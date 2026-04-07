Se retiró Aaron Ramsey: el adiós del futbolista que "hacía temblar" a las celebridades

Con su retiro, el mundo del espectáculo ya puede volver a respirar aliviado. Sin embargo, el legado de Ramsey es mucho más que una superstición; fue el motor de la Selección de Gales y un símbolo de resiliencia tras superar una fractura de tibia y peroné que casi termina con su carrera a los 19 años.

Claro que se trata de un mito que no tiene su fundamento en la ciencia ni en la realidad, pero las estadísticas son escalofriantes.

Aaron Ramsey Aaron Ramsey levantó 10 títulos en su carrera profesional.

La cronología de terror de Aaron Ramsey

A lo largo de casi dos décadas, el "efecto Ramsey" se cobró víctimas que conmocionaron al planeta. Estos son algunos de los casos más emblemáticos que alimentaron el mito:

Osama Bin Laden (2011): Ramsey le marcó al Manchester United; al día siguiente, el líder de Al Qaeda fue abatido.

Steve Jobs (2011): gol al Tottenham; tres días después falleció el fundador de Apple.

Whitney Houston (2012): marcó ante el Sunderland; horas después la diva fue hallada muerta.

Paul Walker (2013): un doblete al Cardiff precedió el trágico accidente del actor de Rápido y Furioso.

Robin Williams (2014): tras un gol al Manchester City, el mundo despidió al querido comediante.

David Bowie y Alan Rickman (2016): dos goles en una semana coincidieron con la partida de estas dos leyendas británicas.

Giorgio Armani (2025): uno de sus últimos goles en México fue vinculado al fallecimiento del icónico diseñador italiano.

Los títulos de Aaron Ramsey

Arsenal (Inglaterra): 3 FA Cup: 2014, 2015 y 2017. 3 Community Shield: 2014, 2015 y 2017.

Juventus (Italia): 1 Serie A: 2020. 1 Supercopa de Italia: 2020. 1 Copa Italia: 2021.

Rangers (Escocia): 1 Copa de Escocia 2022.



En cuanto a la Selección de Gales fue el capitán y líder en la histórica Eurocopa 2016 donde llegaron a las semifinales.

Aaron Ramsey El último equipo de Aaron Ramsey fueron los Pumas de la UNAM en México.

Aaron Ramsey: "Nada de esto habría sido posible"

El mediocampista publicó una emotiva carta donde repasó su carrera: "Esta no ha sido una decisión fácil de tomar. Después de mucha reflexión, he decidido retirarme del fútbol. En primer lugar, quiero empezar con Gales. Ha sido un privilegio vestir la camiseta de Gales y vivir tantos momentos increíbles con ella. ¡No habría sido posible sin la increíble contribución de todos los entrenadores! ¡Con los que he jugado y todo el personal que me ha ayudado de muchas maneras!".

Aaron Ramsey Aaron Ramsey dijo: "adiós".

"A la Muralla Roja. ¡Han estado ahí en las buenas y en las malas! Han estado ahí en los buenos y malos momentos, y han sido una parte esencial e indispensable de nuestro éxito. No puedo agradecerles lo suficiente. Hemos pasado por todo juntos y ha sido un honor representarlos. Diolch. En segundo lugar, gracias a todos los clubes para los que he tenido la suerte de jugar. Gracias a todos los entrenadores y al personal que me han ayudado a poder vivir mi sueño y jugar al más alto nivel. Y un enorme agradecimiento a mi esposa, a mi tía y a toda mi familia. Sin ustedes a mi lado en todo momento, nada de esto habría sido posible, concluyó Aaron Ramsey.