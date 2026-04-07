Se retiró Aaron Ramsey: el adiós del futbolista que "hacía temblar" a las celebridades

Es oficial y las celebridades pueden estar más tranquilas: el "segador del Fútbol" colgó sus botines. El galés Aaron Ramsey anunció su retiro del fútbol profesional; un jugador del que no se le puede negar su innegable talento, aunque también posee uno de los misterios más virales de la era digital.
A los 35 años, el legendario mediocampista dijo "adiós". Es por eso que a continuación repasamos su exitosa carrera y el escalofriante mito de la "maldición" que vinculaba sus goles con la muerte de figuras mundiales.
El fin de la "Maldición de Ramsey"
Lo que comenzó como una curiosa coincidencia en 2009 terminó convirtiéndose en una leyenda urbana que acompañó a Aaron Ramsey hasta su último club, los Pumas de la UNAM en México. El mito era simple pero inquietante: cada vez que el galés marcaba un gol, una celebridad de talla mundial fallecía en las horas o días posteriores.
Con su retiro, el mundo del espectáculo ya puede volver a respirar aliviado. Sin embargo, el legado de Ramsey es mucho más que una superstición; fue el motor de la Selección de Gales y un símbolo de resiliencia tras superar una fractura de tibia y peroné que casi termina con su carrera a los 19 años.
Claro que se trata de un mito que no tiene su fundamento en la ciencia ni en la realidad, pero las estadísticas son escalofriantes.
La cronología de terror de Aaron Ramsey
A lo largo de casi dos décadas, el "efecto Ramsey" se cobró víctimas que conmocionaron al planeta. Estos son algunos de los casos más emblemáticos que alimentaron el mito:
Osama Bin Laden (2011): Ramsey le marcó al Manchester United; al día siguiente, el líder de Al Qaeda fue abatido.
Steve Jobs (2011): gol al Tottenham; tres días después falleció el fundador de Apple.
Whitney Houston (2012): marcó ante el Sunderland; horas después la diva fue hallada muerta.
Paul Walker (2013): un doblete al Cardiff precedió el trágico accidente del actor de Rápido y Furioso.
Robin Williams (2014): tras un gol al Manchester City, el mundo despidió al querido comediante.
David Bowie y Alan Rickman (2016): dos goles en una semana coincidieron con la partida de estas dos leyendas británicas.
Giorgio Armani (2025): uno de sus últimos goles en México fue vinculado al fallecimiento del icónico diseñador italiano.
Los títulos de Aaron Ramsey
Arsenal (Inglaterra):
3 FA Cup: 2014, 2015 y 2017.
3 Community Shield: 2014, 2015 y 2017.
Juventus (Italia):
1 Serie A: 2020.
1 Supercopa de Italia: 2020.
1 Copa Italia: 2021.
Rangers (Escocia):
1 Copa de Escocia 2022.
En cuanto a la Selección de Gales fue el capitán y líder en la histórica Eurocopa 2016 donde llegaron a las semifinales.
Aaron Ramsey: "Nada de esto habría sido posible"
El mediocampista publicó una emotiva carta donde repasó su carrera: "Esta no ha sido una decisión fácil de tomar. Después de mucha reflexión, he decidido retirarme del fútbol. En primer lugar, quiero empezar con Gales. Ha sido un privilegio vestir la camiseta de Gales y vivir tantos momentos increíbles con ella. ¡No habría sido posible sin la increíble contribución de todos los entrenadores! ¡Con los que he jugado y todo el personal que me ha ayudado de muchas maneras!".
"A la Muralla Roja. ¡Han estado ahí en las buenas y en las malas! Han estado ahí en los buenos y malos momentos, y han sido una parte esencial e indispensable de nuestro éxito. No puedo agradecerles lo suficiente. Hemos pasado por todo juntos y ha sido un honor representarlos. Diolch. En segundo lugar, gracias a todos los clubes para los que he tenido la suerte de jugar. Gracias a todos los entrenadores y al personal que me han ayudado a poder vivir mi sueño y jugar al más alto nivel. Y un enorme agradecimiento a mi esposa, a mi tía y a toda mi familia. Sin ustedes a mi lado en todo momento, nada de esto habría sido posible, concluyó Aaron Ramsey.