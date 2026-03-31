"Se manejó mal con el grupo": multicampeón en River contó por qué se rompió la relación con Martín Demichelis

"Aprendí mucho, más que nada en el tema de los posicionamientos, de cómo él trabajaba la previa de los partidos, de cómo queríamos presionar nosotros al rival, de cómo queríamos salir nosotros desde el fondo, de cómo posicionaba a los laterales, lo que le decía a los laterales, los conceptos que le decía a los laterales y a los centrales", explicó sobre la parte futbolística que trasmitía el ex entrenador del Millo.

"A mí que me gusta la táctica y la estrategia, fue un técnico que me dejó muchísimo de eso. Y estaba, trataba, él y su cuerpo técnico trataban de estar en todos los detalles", continuó en la misma línea el mediocampista.

futbol-nacho fernandez-copa libertadores Nacho Fernández ganó 10 títulos en River.

¿En qué se equivocó Demichelis en River según Nacho?

Más allá de los conocimientos técnicos que aplicó Martín Demichelis, Nacho Fernández expresó que los problemas vinieron en la gestión humana: "Después se confundió desde lo humano, yo no tengo demasiadas cosas que decirle a él. Se manejó mal en un grupo, o sea, desde la parte humana"

"Del manejo de grupo, creo que él se confundió y dejó pasar mucho el tiempo para hablarlo con el plantel. Entonces, ahí el jugador ya lo empieza a mirar distinto. Y creo que fue un poco eso lo que le pasó a él", manifestó sobre la filtración de un comentario en un "off the record" con periodistas.

Además, identificó la caída frente a Porto Alegre en la Copa Libertadores como un punto de inflexión: "Si nos ponemos a pensar, me parece que el último River que jugó bien fue el de los primeros seis, siete meses de él, que nos pegamos un golpazo con Inter de Porto Alegre, que ahí fue donde se empieza a generar todo este tipo de problemas".

Embed El jugador de #Gimnasia, #NachoFernández, charló con @marcepalaciosmp y equipo en #UnBuenMomento, y se refirió sobre Martín #Demichelis, en su etapa en el Millonario. pic.twitter.com/7zAUQuMVbB — Radio La Red - AM 910 (@radiolared) March 31, 2026

"Yo golpazo digo porque me parece que, en el Monumental, merecimos ganar por mucha más diferencia. Merecimos ganar por mucha más diferencia. Y después, allá en Brasil, fue un partido parejo que arrancamos mal y bueno, se nos escapa por penales, en una tanda que fue larguísima. Entonces, por eso digo, nosotros veníamos jugando muy bien y la verdad que por eso para nosotros fue como un golpe duro quedar afuera de esa copa", explicó sobre una situación que tuvo como consecuencias más que la eliminación.

Nacho Fernández - Marcelo Gallardo El mediocampista se refirió a la dificultad de reemplazar al entrenador más ganador de River.

El factor Gallardo en River

Martín Demichelis tuvo la tarea de reemplazar a Marcelo Gallardo, el entrenador más ganador en la historia de River, lo que complicó que el ex defensor pudiera realizar su trabajo con efectividad: "Se le ha pegado mucho a Martín también. Es difícil sentarse como primera experiencia en el banco de River. Y capaz que no supo manejar algunas cuestiones que Marcelo las manejaba muy bien".

"Y también le tocó lidiar con eso. Se fue el entrenador más grande de la historia de River y él tuvo que ocupar ese cargo", manifestó. Y agregó: "Si bien me parece que es una persona muy preparada, tal vez en algún momento se sintió sobrepasado por la situación y cometió errores, como pueden cometer todos, y no lo supo resolver".

Para terminar Nacho Fernández le lanzó unas flores a Martín Demichelis: "Pero después, como técnico, o sea, como jugador de fútbol, a mí, ya te digo, me dejó muchísimas cosas y creo que eso no tiene nada de malo decirlo".