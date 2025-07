En el Mario Alberto Kempes, los del Apache comenzaron con el pie izquierdo su participación en el certamen. El local cayó por 2-1 ante San Lorenzo, equipo que viene de ganarle por penales a Quilmes en los 16avos de final de la Copa Argentina.

Qué dijo Carlos Tevez en conferencia de prensa

Para comenzar, Tevez dejó claro que no tuvo el tiempo suficiente de trabajo como para plasmar su idea: "Me tuve que adaptar a lo que ellos venían trabajando porque no tuve mucho tiempo".