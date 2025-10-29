Roma, con Paulo Dybala y Matías Soulé, ganó y es puntero de la Serie A de Italia

Aunque el VAR anuló insólitamente un tanto de Soulé y Dybala fue amonestado, los tantos del español Mario Hermoso y del ucraniano Artem Dovbyk le dieron el triunfo a los romanos ante un rival que tuvo como titulares a Lautaro Valenti, Nahuel Estévez, Christian Ordóñez, Mateo Pellegrino y como suplente al argentino-estadounidense Benjamín Cremaschi.

soule 1

Faltando un par de partidos para completar la fecha 9 Roma y Nápoli comparten la punta con 21 puntos (7 victorias y dos derrotas) seguidos por Milan con 18 unidades.