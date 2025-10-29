Roma, con Paulo Dybala y Matías Soulé, ganó y es puntero de la Serie A de Italia

Paulo Dybala y Matías Soulé fueron titulares en la victoria 2 a 1 de la Roma frente a Parma, resultado que le permite a los capitalinos compartir la punta de la Serie A de Italia con el Nápoli.
Aunque el VAR anuló insólitamente un tanto de Soulé y Dybala fue amonestado, los tantos del español Mario Hermoso y del ucraniano Artem Dovbyk le dieron el triunfo a los romanos ante un rival que tuvo como titulares a Lautaro Valenti, Nahuel Estévez, Christian Ordóñez, Mateo Pellegrino y como suplente al argentino-estadounidense Benjamín Cremaschi.
Faltando un par de partidos para completar la fecha 9 Roma y Nápoli comparten la punta con 21 puntos (7 victorias y dos derrotas) seguidos por Milan con 18 unidades.
En otros resultados de este miércoles Como, con Nico Paz, le ganó 3 a 1 al Hellas Verona que tuvo como titular al ex Boca Nicolás Valentini y Juventus batió 3 a 1 a Udinese.
Más tarde juegan Bologna - Torino; Genoa - Cremonese e Inter - Fiorentina.