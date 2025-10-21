River recupera dos jugadores clave para jugar con Independiente Rivadavia la semifinal de la Copa Argentina

River se prepara en vistas de la semifinal de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia y Marcelo Gallardo recibió buenas noticias respecto de la recuperación de dos jugadores clave.
Enzo Pérez y Marcos Acuña tuvieron una buena respuesta física en el comienzo de la semana y todo indica que estarán en el once titular para el partido de este viernes a las 22.10 en el Kempes.
Ausente desde el partido de Copa Libertadores ante Palmeiras, el mendocino Pérez ingresaría en lugar de Juan Portillo, mientras que el Huevo Acuña lo haría en reemplazo de Milton Casco.
La otra buena noticia para el cuerpo técnico de los Millonarios es que Lautaro Rivero está en buena condición física después del encuentro ante Talleres y es casi un hecho que será parte la defensa titular este viernes.
El triunfo ante Talleres, en Córdoba, le permite a River llegar entonado al duelo ante Independiente Rivadavia en el que buscará el pase a la final de la Copa Argentina.
Una victoria lo acercará a los dos objetivos de ganar un título y jugar la Copa Libertadores en 2026, mientras sigue, por ahora, en zona de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura y peleando los primeros puestos de la tabla anual cuando solo quedan 3 fechas, incluido el Superclásico con Boca.