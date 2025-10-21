River recupera dos jugadores clave para jugar con Independiente Rivadavia la semifinal de la Copa Argentina

La otra buena noticia para el cuerpo técnico de los Millonarios es que Lautaro Rivero está en buena condición física después del encuentro ante Talleres y es casi un hecho que será parte la defensa titular este viernes.

Cómo llega River a la semifinal de la Copa Argentina ante la Lepra

El triunfo ante Talleres, en Córdoba, le permite a River llegar entonado al duelo ante Independiente Rivadavia en el que buscará el pase a la final de la Copa Argentina.

Una victoria lo acercará a los dos objetivos de ganar un título y jugar la Copa Libertadores en 2026, mientras sigue, por ahora, en zona de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura y peleando los primeros puestos de la tabla anual cuando solo quedan 3 fechas, incluido el Superclásico con Boca.