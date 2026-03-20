River recibió una pésima noticia de cara al partido con Estudiantes de Río Cuarto

El zaguero de Huracán golpeó a Colidio casi en la cara, según se puede ver en el video. Luego el delantero de River lo empujó a la altura del pecho y su rival se cayó.

Una mala para River: Colidio recibió dos fechas de suspensión

Al tratarse de expulsión directa, el Tribunal de Disciplina de la AFA le dio dos partidos a ambos jugadores. El ex Tigre ya cumplió una fecha en el triunfo sobre Sarmiento, en el Monumental, y este domingo deberá purgar su segunda fecha de suspensión.

colidio-river-2 Colidio es una baja importante para River.

Colidio, que no convierte desde el 19 de julio, frente a Instituto, podría volver a jufar luego de la Fecha FIFA, contra Belgrano en el Monumental.

En principio, Ian Subiabre y Sebastián Driussi, los goleadores del triunfo ante Sarmiento, se mantendrían como titulares acompañados por Kendry Páez o Juanfer Quintero, y en el banco de relevos aparecían Maxi Salas, Joaquín Freitas y Agustín Ruberto, quien fue titular este jueves con la Reserva, que venció a Atlético Tucumán.