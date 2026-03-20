River recibió una pésima noticia de cara al partido con Estudiantes de Río Cuarto

River Plate recibió una mala noticia de cara al partido ante Estudiantes de Río Cuarto, por la fecha 12 del Torneo Apertura, que se jugará este domingo a las 16.45 en Córdoba. El elenco de Núñez, que es dirigido por Eduardo Coudet, viene de cosechar dos triunfos con el Chacho, ante Huracán y Sarmiento.
Hay enojo en River por la noticia sobre Facundo Colidio, quien recibió dos fechas de suspensión y se perderá el encuentro ante Estudiantes de Río Cuarto.
El delantero tuvo un incidente en el partido con Huracán con Lucas Carrizo, quien estaba pisoteando el punto penal ante el inminente cobro de Nicolás Ramírez, que se encontraba revisando la jugada en la pantalla del VAR. El árbitro ratificó la mano del jugador del Globo pero además vio que ambos futbolistas se agredieron y decidió expulsarlos a ambos.
El zaguero de Huracán golpeó a Colidio casi en la cara, según se puede ver en el video. Luego el delantero de River lo empujó a la altura del pecho y su rival se cayó.
Una mala para River: Colidio recibió dos fechas de suspensión
Al tratarse de expulsión directa, el Tribunal de Disciplina de la AFA le dio dos partidos a ambos jugadores. El ex Tigre ya cumplió una fecha en el triunfo sobre Sarmiento, en el Monumental, y este domingo deberá purgar su segunda fecha de suspensión.
Colidio, que no convierte desde el 19 de julio, frente a Instituto, podría volver a jufar luego de la Fecha FIFA, contra Belgrano en el Monumental.
En principio, Ian Subiabre y Sebastián Driussi, los goleadores del triunfo ante Sarmiento, se mantendrían como titulares acompañados por Kendry Páez o Juanfer Quintero, y en el banco de relevos aparecían Maxi Salas, Joaquín Freitas y Agustín Ruberto, quien fue titular este jueves con la Reserva, que venció a Atlético Tucumán.