Los rivales de River, Racing y los equipos argentinos en la fase de grupos de la Copa Sudamericana

Tanto River como Racing buscarán conquistar el segundo torneo más importante del continente por segunda vez en su historia. El Millonario lo hizo en 2014, mientras que la Academia lo consiguió 10 años después.

Los rivales de los demás equipos argentinos en la Copa Libertadores 2026

San Lorenzo y Tigre, ambos con larga historia en esta competición ya que el primero de ellos se consagró en el 2002 y el “Matador de Victoria” cayó en una más que polémica final en el 2012.

El Ciclón jugará el Grupo D con Santos, Deportivo Cuenca y Recoleta; mientras que Tigre lo hará en el A con América de Cali, Macará y Alianza Atlético.

Barracas Central y Deportivo Riestra, que disputarán una competencia internacional por primera vez en su historia. El Guapo estará en el Grupo G con Olimpia, Vasco da Gama y Audax Italiano, mientras Riestra participará en el F con Gremio, Palestino y Montevideo City Torque.

Los otros grupos de la Copa Sudamericana

Grupo B: Atlético Mineiro, Cienciano, Academia Puerto Cabello y Juventud Las Piedras.

Grupo C: San Pablo, Millonarios, Boston River y O'Higgins.

Las fechas de la Copa Sudamericana 2026