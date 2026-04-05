River recibe a Belgrano en el Monumental: hora, TV y probables formaciones

River busca alcanzar su cuarto triunfo consecutivo este domingo cuando reciba a Belgrano de Córdoba por la 13ra fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.
River busca alcanzar su cuarto triunfo consecutivo cuando reciba a Belgrano de Córdoba por la 13ra fecha de la Zona B del Torneo Apertura.
River busca alcanzar su cuarto triunfo consecutivo este domingo cuando reciba a Belgrano de Córdoba por la 13ra fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.
El partido tendrá lugar en el estadio Monumental desde las 18 y contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez. Además, el encuentro será televisado por TNT Sports.
El equipo de Eduardo Coudet viene de disputar su último partido hace dos semanas cuando, por la 12ma fecha, venció 2-0 a Estudiantes de Rio Cuarto en Córdoba. Al Millonario le costó más de lo pensado el encuentro ante, quizás, el peor equipo del campeonato y lo ganó con el gol de penal de Gonzalo Montiel y otro de Maximiliano Salas en tiempo de descuento.
Para este partido ante el Pirata cordobés, el Chacho no contará con los laterales Marcos Acuña y Montiel, por acumulación de tarjetas amarillas y por lesión, respectivamente. Los reemplazantes de los campeones del mundo serían el uruguayo Matías Viña y Fabricio Bustos.
Las incógnitas que mantiene Coudet se vinculan con la posible ratificación de Ian Subiabre como puntero izquierdo y a Joaquín Freitas detrás del centrodelantero Sebastián Driussi o si hacer ingresar al ecuatoriano Kendry Páez y a Salas, respectivamente.
Por su parte, el equipo de Ricardo Zielinski viene de disputar su último partido el pasado viernes cuando le ganó 3-0 a Atlético de Rafaela, en San Luis, por la Copa Argentina.
En lo que al Torneo Apertura respecta, los cordobeses perdieron el último encuentro por 2-1 ante Racing y quedaron en el cuarto puesto con 19 puntos.
Para esta visita al estadio Monumental, cuyo campo de juego no está en las mejores condiciones tras los recitales de AC/DC, el entrenador haría una sola modificación con respecto a la goleada sobre Atlético de Rafaela: el ingreso de Lucas Passerini por Lautaro Gutiérrez como centrodelantero.
Probables formaciones
River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Maximiliano Salas o Joaquín Freitas; y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
Belgrano de Córdoba: Thiago Cardozo; Alcídes Benítez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo, Federico Ricca; Franco Vázquez, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velázquez; y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
Estadio: Monumental, Capital Federal
Árbitro: Yael Falcón Pérez
VAR: José Carreras
Horario: 18. TV: TNT Sports