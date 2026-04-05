River recibe a Belgrano en el Monumental: hora, TV y probables formaciones

Para este partido ante el Pirata cordobés, el Chacho no contará con los laterales Marcos Acuña y Montiel, por acumulación de tarjetas amarillas y por lesión, respectivamente. Los reemplazantes de los campeones del mundo serían el uruguayo Matías Viña y Fabricio Bustos.

moreno 2 Aníbal Moreno es titular en el esquema de Coudet en River.

Las incógnitas que mantiene Coudet se vinculan con la posible ratificación de Ian Subiabre como puntero izquierdo y a Joaquín Freitas detrás del centrodelantero Sebastián Driussi o si hacer ingresar al ecuatoriano Kendry Páez y a Salas, respectivamente.

Por su parte, el equipo de Ricardo Zielinski viene de disputar su último partido el pasado viernes cuando le ganó 3-0 a Atlético de Rafaela, en San Luis, por la Copa Argentina.

En lo que al Torneo Apertura respecta, los cordobeses perdieron el último encuentro por 2-1 ante Racing y quedaron en el cuarto puesto con 19 puntos.

Para esta visita al estadio Monumental, cuyo campo de juego no está en las mejores condiciones tras los recitales de AC/DC, el entrenador haría una sola modificación con respecto a la goleada sobre Atlético de Rafaela: el ingreso de Lucas Passerini por Lautaro Gutiérrez como centrodelantero.

Probables formaciones

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Maximiliano Salas o Joaquín Freitas; y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Belgrano de Córdoba: Thiago Cardozo; Alcídes Benítez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo, Federico Ricca; Franco Vázquez, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velázquez; y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Estadio: Monumental, Capital Federal

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: José Carreras

Horario: 18. TV: TNT Sports