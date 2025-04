Ricardo Centurión volvió a jugar y dejó un mensaje conmovedor: "No le encontraba el sentido a la vida"

Centurión también agradeció a la dirigencia de Oriente Petrolero, que “lo vino a buscar de verdad” y le devolvió las ganas de volver a competir.

“Me considero una buena persona. Si le erré, le erré por mí. Le perdí el tacto a un montón de cosas. No hay ayuda suficiente cuando uno no quiere dejarse ayudar”. “Me considero una buena persona. Si le erré, le erré por mí. Le perdí el tacto a un montón de cosas. No hay ayuda suficiente cuando uno no quiere dejarse ayudar”.

Ricky Centurión destacó la importancia de su madre y su hija

A sus 32 años, Centurión remarcó que ya no reniega de sus facetas anteriores, pero que busca madurar: “Quiero ser más completo en la vida, como padre, como tío, como lo que me toque ser. Quiero equilibrar las dos cosas, lo futbolístico y la vida”.

Embed - Oriente Petrolero on Instagram: "Un día en la oficina de RC 23 #Orientesomostodos" View this post on Instagram A post shared by Oriente Petrolero (@cdopetrolero)

La vuelta de Centurión generó impacto en redes sociales y en el mundo del fútbol, no solo por lo que representa su figura, sino también por su testimonio. Con humildad, cerró el diálogo agradeciendo a quienes lo acompañaron en los momentos más difíciles: “Mi vieja y mi hija fueron claves. Hoy disfruto de estar acá, de sentirme parte, y ojalá pueda devolverlo dentro de la cancha”.