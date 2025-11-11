Ricardo Centurión está otra vez en problemas: por qué sería sancionado duramente en Bolivia

El ex delantero de Boca y Racing Ricardo Centurión estaría nuevamente en problemas. El jugador de Oriente Petrolero de Bolivia habría protagonizadio un nuevo escándalo y quedó cerca de recibir una suspensión de seis meses.
Centurión fue acusado de insultar y agredir al árbitro Herland Salazar durante la goleada 5-1 sufrida por Oriente Petrolero ante GV San José.
El episodio ocurrió el 26 de octubre y fue informado por el Tribunal de Disciplina, que divulgó un comunicado con el testimonio del juez sobre lo sucedido.
Centurión fue expulsado por utilizar lenguaje ofensivo y humillante contra Salazar, con expresiones que configuraron una infracción al artículo 52, numeral 1, inciso b del Código Disciplinario de la Federación Boliviana de Fútbol. Así consta en el informe arbitral del partido.
El árbitro también dijo haber sufrido una agresión física y el informe médico adjuntado señaló lesiones en el rostro y respaldó la declaración de Salazar, quien afirmó haber recibido un empujón y un rasguño en la cara.
Sin embargo, el jugador argentino de 32 años presentó un video como descargo, y de acuerdo con la nota difundida por el Tribunal, las imágenes muestran un empujón pecho a pecho, sin evidencias de rasguños o golpes en el rostro del árbitro.
La resolución del caso se conocerá en los próximos días.
Centurión sería sancionado por seis meses y eso representaría un duro golpe para él, que había encontrado continuidad desde su llegada a Oriente Petrolero tras su salida de Vélez. En 2024 sumó 28 partidos, ocho goles y cuatro asistencias.