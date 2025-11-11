Inicio Ovación Fútbol Ricardo Centurión
Un duro golpe

Ricardo Centurión está otra vez en problemas: por qué sería sancionado duramente en Bolivia

El ex Boca y Racing Ricardo Centurión habría protagonizado un escándalo en el fútbol boliviano y sería sancionado

Por UNO
Ricardo Centurión tiene problemas en Bolivia.

Ricardo Centurión tiene problemas en Bolivia.

El ex delantero de Boca y Racing Ricardo Centurión estaría nuevamente en problemas. El jugador de Oriente Petrolero de Bolivia habría protagonizadio un nuevo escándalo y quedó cerca de recibir una suspensión de seis meses.

Centurión fue acusado de insultar y agredir al árbitro Herland Salazar durante la goleada 5-1 sufrida por Oriente Petrolero ante GV San José.

ricardo-centurion-futbol-bolivia
Centuri&oacute;n ser&iacute;a duramente sancionado en Bolivia.

Centurión sería duramente sancionado en Bolivia.

Por qué Ricardo Centurión sería duramente sancionado

El episodio ocurrió el 26 de octubre y fue informado por el Tribunal de Disciplina, que divulgó un comunicado con el testimonio del juez sobre lo sucedido.

Centurión fue expulsado por utilizar lenguaje ofensivo y humillante contra Salazar, con expresiones que configuraron una infracción al artículo 52, numeral 1, inciso b del Código Disciplinario de la Federación Boliviana de Fútbol. Así consta en el informe arbitral del partido.

ricardo-centurion-futbol-bolivia-1
Centuri&oacute;n ten&iacute;a continuidad en Bolivia, pero ser&iacute;a sancionado.

Centurión tenía continuidad en Bolivia, pero sería sancionado.

El árbitro también dijo haber sufrido una agresión física y el informe médico adjuntado señaló lesiones en el rostro y respaldó la declaración de Salazar, quien afirmó haber recibido un empujón y un rasguño en la cara.

Sin embargo, el jugador argentino de 32 años presentó un video como descargo, y de acuerdo con la nota difundida por el Tribunal, las imágenes muestran un empujón pecho a pecho, sin evidencias de rasguños o golpes en el rostro del árbitro.

La resolución del caso se conocerá en los próximos días.

Ricardo Centurión sería sancionado por seis meses

Centurión sería sancionado por seis meses y eso representaría un duro golpe para él, que había encontrado continuidad desde su llegada a Oriente Petrolero tras su salida de Vélez. En 2024 sumó 28 partidos, ocho goles y cuatro asistencias.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas