“El primer plantel entrenó con total normalidad hoy en las instalaciones de Kalomai Park, enfocados en nuestro próximo encuentro ante The Strongest”, continuó la institución de Bolivia en el escrito.

Ricardo Centurión lleva apenas tres partidos con la camiseta de su nuevo club, volviendo a jugar al fútbol después de 728 días de inactividad y polémicas en distintas instituciones del fútbol argentino.

oriente petrolero, centurion.jpg Ricardo Centurión es noticia en Bolivia: el comunicado oficial de su club

Hasta ahora, Oriente Petrolero marcha en el puesto 14 del campeonato de Bolivia. Solo cosechó tres puntos en seis partidos jugados, y por eso necesita una victoria urgente el próximo domingo.

Centurión confiesa el motivo por el que se alejó del fútbol

"Desaparecí del fútbol también por un tema personal. No la pasé bien, la verdad. Hoy en día me siento bien. Empecé a disfrutar lo que había perdido. No me había olvidado de jugar al fútbol, pero sí de lo que es la vida” explicó Ricardo Centurión a días de ponerse la camiseta del club boliviano.

“Las ganas se me habían ido. Cuando perdés la motivación, cuando ya no le encontrás sentido a lo que gira todo en tu mundo, ahí sentís que los brazos empiezan a bajar. Pero siempre creí en mí. Sentía que esto era una ola en mi vida. Si fue larga o corta lo veré, pero ahora estoy comprobándome”, añadió.