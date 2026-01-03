Regional Amateur: cuatro mendocinos a cuatro pasos de un ascenso imposible

El otro encuenro también se las trae. Es duelo de sureños enfrentará a Huracán San Rafael y Pacífico de Alvear, jugándose el primer partido en Alvear y el desquite en San Rafael.
¿Cómo se define el Regional Amateur?
La cuarta categoría del interior del fútbol argentino está dividida geogáfricamente en ocho zonas. Cada ganador de esos grupos jugarán cuatro finales para determinar los cuatro ganadores de las plazas rumbo al Federal A. Es decir, FADEP, Atlético Argentino, Huracán de San Rafael y Pacífico de Alvear están a cuatro cruces mano a mano a partidos de ida y vuelta del ascenso.