Regional Amateur: cuatro mendocinos a cuatro pasos de un ascenso imposible

FADEP, Atlético Argentino, Huracán de San Rafael y Pacífico de Alvear son los equipos de Mendoza que siguen en carrera en este torneo símil picadora de carne que tiene más de 300 equipos en carrera y que solo otorga cuatro lugares al Federal A.

huracán de san Rafael. Huracán, la esperanza de San Rafael en el Regional Amateur.

Los dos cruces de los nuestros tienen promesa de partidazos. De un lado, chocarán Atlético Argentino y FADEP, capítulo mil. Tras las definiciones entre sí del Torneo Clausura y la final Anual, volverán a verse las caras estos dos domingos que se avecinan (el Boli será local primero).