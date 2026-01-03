Inicio Ovación Fútbol Torneo Regional Amateur
Sueño Federal A

Regional Amateur: cuatro mendocinos a cuatro pasos de un ascenso imposible

El año arranca con un póker de equipos mendocinos que van por un difícilisimo Federal A. El camino rumbo al sueño

Por UNO
FADEP y Argentino sueñan con el Regional Amateur.

FADEP y Argentino sueñan con el Regional Amateur.

Año nuevo, vida nueva. Nunca mejor marcada la frase para cuatro equipos de nuestra provincia que sueñan con poder quedarse con uno de los boletos de este eterno e imposible torneo Regional Amateur. Enero define los cuatro ascensos y ahí ilusión mendocina.

FADEP, Atlético Argentino, Huracán de San Rafael y Pacífico de Alvear son los equipos de Mendoza que siguen en carrera en este torneo símil picadora de carne que tiene más de 300 equipos en carrera y que solo otorga cuatro lugares al Federal A.

huracán de san Rafael.
Hurac&aacute;n, la esperanza de San Rafael en el Regional Amateur.

Huracán, la esperanza de San Rafael en el Regional Amateur.

Los dos cruces de los nuestros tienen promesa de partidazos. De un lado, chocarán Atlético Argentino y FADEP, capítulo mil. Tras las definiciones entre sí del Torneo Clausura y la final Anual, volverán a verse las caras estos dos domingos que se avecinan (el Boli será local primero).

El otro encuenro también se las trae. Es duelo de sureños enfrentará a Huracán San Rafael y Pacífico de Alvear, jugándose el primer partido en Alvear y el desquite en San Rafael.

¿Cómo se define el Regional Amateur?

La cuarta categoría del interior del fútbol argentino está dividida geogáfricamente en ocho zonas. Cada ganador de esos grupos jugarán cuatro finales para determinar los cuatro ganadores de las plazas rumbo al Federal A. Es decir, FADEP, Atlético Argentino, Huracán de San Rafael y Pacífico de Alvear están a cuatro cruces mano a mano a partidos de ida y vuelta del ascenso.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas