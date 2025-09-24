Ramón Díaz lleva 30 años como DT y a los 66 asumirá en un equipo que fue campeón del mundo

En ese contexto, el Colorado se movió rápido y apostó por un nombre con la experiencia del Pelado Díaz, quien se inició como DT hace 30 años en River y dirigió a eso club en tres periodos: 1995-2000, 2001-2002 y 2012-2014.

El entrenador firmará en las próximas horas un contrato hasta diciembre de 2026, aunque en principio tendrá garantizada una temporada al mando del equipo que ostenta dos Copas Libertadores (2006 y 2010) y un Mundial de Clubes (2006).

Tres cortitas de Ramón Díaz en el Inter de Porto Alegre

Director Deportivo: Andrés D’Alessandro fue quien aceleró las gestiones para cerrar a quien fuera su técnico en el fútbol argentino.

Tercer equipo brasileño: Díaz ya había dirigido al Vasco da Gama en 2023 (con el mérito de salvarlo del descenso) y al Corinthians en 2024.

El DT más ganador: Ramón acumula 17 títulos en su carrera, lo que lo convierte en el entrenador argentino más ganador de la historia, por encima de figuras como Helenio Herrera, Carlos Bianchi y Marcelo Gallardo.

Los últimos clubes que dirigió Ramón Díaz

A los 66 años Díaz regresa al fútbol brasileño tras su reciente paso por Corinthians, donde se consagró campeón del Torneo Paulista 2025 antes de una salida marcada por los resultados irregulares.

Ramón Díaz2 Ramón y su hijo Emiliano estuvieron menos de 40 días en Olimpia.

El riojano viene de un breve y turbulento ciclo en Olimpia de Paraguay, donde apenas permaneció 40 días y dirigió siete partidos antes de presentar la renuncia. Sin embargo, su experiencia y su amplio palmarés lo convierten en una apuesta fuerte para un Inter que busca volver a los primeros planos en el plano local e internacional.

La trayectoria de Ramón Díaz como DT

River Plate 1996-99, 2001-02 y 2012-14

Oxford United (Inglaterra) 2005-06*

San Lorenzo 2006-08

América (México) 2008-09-

San Lorenzo 2010-11

Independiente 2011-12

Al-Hilal (Arabia Saudita) 2016-18 y 2021-23

Al-Ittihad (Arabia Saudita= 2018-19

Pyramids (Egipto) 2019

Selección de Paraguay 2020

Al-Nasr (Emiratos Árabes Unidos) 2020-21

Vasco da Gama (Brasil) 2023-24

Corinthians (Brasil) 2024

Olimpia (Paraguay) 2025

*Manager.

ramon diaz 2.jpg

Los títulos de Ramón Díaz como DT