Ramón Díaz lleva 30 años como DT y a los 66 asumirá en un equipo que fue campeón del mundo

En ese contexto, el Colorado se movió rápido y apostó por un nombre con la experiencia del Pelado Díaz, quien se inició como DT hace 30 años en River y dirigió a eso club en tres periodos: 1995-2000, 2001-2002 y 2012-2014.
El entrenador firmará en las próximas horas un contrato hasta diciembre de 2026, aunque en principio tendrá garantizada una temporada al mando del equipo que ostenta dos Copas Libertadores (2006 y 2010) y un Mundial de Clubes (2006).
Tres cortitas de Ramón Díaz en el Inter de Porto Alegre
- Director Deportivo: Andrés D’Alessandro fue quien aceleró las gestiones para cerrar a quien fuera su técnico en el fútbol argentino.
- Tercer equipo brasileño: Díaz ya había dirigido al Vasco da Gama en 2023 (con el mérito de salvarlo del descenso) y al Corinthians en 2024.
- El DT más ganador: Ramón acumula 17 títulos en su carrera, lo que lo convierte en el entrenador argentino más ganador de la historia, por encima de figuras como Helenio Herrera, Carlos Bianchi y Marcelo Gallardo.
Los últimos clubes que dirigió Ramón Díaz
A los 66 años Díaz regresa al fútbol brasileño tras su reciente paso por Corinthians, donde se consagró campeón del Torneo Paulista 2025 antes de una salida marcada por los resultados irregulares.
Ramón Díaz2
Ramón y su hijo Emiliano estuvieron menos de 40 días en Olimpia.
El riojano viene de un breve y turbulento ciclo en Olimpia de Paraguay, donde apenas permaneció 40 días y dirigió siete partidos antes de presentar la renuncia. Sin embargo, su experiencia y su amplio palmarés lo convierten en una apuesta fuerte para un Inter que busca volver a los primeros planos en el plano local e internacional.
La trayectoria de Ramón Díaz como DT
- River Plate 1996-99, 2001-02 y 2012-14
- Oxford United (Inglaterra) 2005-06*
- San Lorenzo 2006-08
- América (México) 2008-09-
- San Lorenzo 2010-11
- Independiente 2011-12
- Al-Hilal (Arabia Saudita) 2016-18 y 2021-23
- Al-Ittihad (Arabia Saudita= 2018-19
- Pyramids (Egipto) 2019
- Selección de Paraguay 2020
- Al-Nasr (Emiratos Árabes Unidos) 2020-21
- Vasco da Gama (Brasil) 2023-24
- Corinthians (Brasil) 2024
- Olimpia (Paraguay) 2025
*Manager.
Los títulos de Ramón Díaz como DT
- Torneo Apertura 1996 - River
- Copa Libertadores 1996 - River
- Torneo Clausura 1997 - River
- Supercopa Sudamericana 1997 - River
- Torneo Apertura 1997 - River
- Torneo Apertura 1999 - River
- Torneo Clausura 2002 - River
- Torneo Clausura 2007 - San Lorenzo
- Torneo Final 2014 - River
- Copa Campeonato 2014 - River
- Liga Profesional Saudí 2016/17 - Al Hilal
- Copa del Rey de Campeones 2017 - Al Hilal
- Liga Profesional Saudí 2017/18 - Al Hilal
- Liga Profesional Saudí 2021/22 - Al Hilal
- Supercopa de Lusail 2022 - Al Hilal
- Copa del Rey de Campeones 2022/23 - Al Hilal
- Campeonato Paulista 2025 - Corinthians