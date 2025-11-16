Quién es Agustín Obregón, el juvenil que hizo su debut en River ante Vélez

Obregón destaca principalmente por ser un futbolista polifuncional, que tiene la capacidad de ocupar distintas posiciones en la cancha como es el puesto de interior derecho, volante central, carrilero e incluso lateral derecho.

Dentro de las características futbolísticas, destaca por ser Inteligente, técnico y con buena visión de juego, en la categoría suma 53 partidos oficiales, dos títulos, cinco goles y seis asistencias, sin expulsiones.

gallardo, river Gallardo sigue haciendo debutar juveniles en River.

Firmó su primer contrato profesional hace dos años, renovó hace algunas semanas hasta 2027 y ya tuvo un paso por la Selección argentina Sub 17. Su carrera empezó jugado de delantero en equipos como Belgrano de Virreyes y Soporte Juniors, antes de dar el salto a River en 2013 cuando un amigo de su papá lo llevó a una prueba.

Cuántos juveniles hizo debutar Gallardo en River

Con el salto a la cancha de Obregón, hay que decir que Marcelo Gallardo ya hizo debutar a nada menos que a 50 chicos en la primera división de River.

El último había sido Agustín de la Cuesta, el joven que tuvo su participación como titular en la derrota que el Millonario sufrió este campeonato, ante Atlético Tucumán, en condición de visitante.