Qué puesto ocupa la Selección argentina en el ranking FIFA antes de iniciar la nueva era sin Messi

La FIFA actualizó su ranking luego de un nuevo parate por partidos internacionales y la Selección argentina se mantiene en el segundo lugar antes de iniciar una nueva era sin Lionel Messi.
La FIFA actualizó su ranking luego de un nuevo parate por partidos internacionales y la Selección argentina se mantiene en el segundo lugar antes de iniciar una nueva era sin Lionel Messi.
El conjunto nacional se mantiene detrás de España y el podio lo completa la selección de Francia, que también tuvo acción en el marco de la UEFA Nations League.
Con los triunfos ante Bolivia (4-0), Burkina Faso (7-0) y Benín (3-0) Argentina alcanzó los 1972.80 puntos en el ranking FIFA. El primer puesto es para España que también ganó sus cuatro partidos por Nations League: ante Croacia (ida y vuelta), Inglaterra y República Checa.
El vigente campeón del mundo ahora tiene 2011.57 puntos y en la competencia amistosa que está disputando en el Viejo Continente se clasificó a la instancia de cuartos de final.
Por su parte, Francia (que obtuvo el cuarto lugar en el Mundial 2026), ganó 3 partidos: ante Bélgica (ida y vuelta) y ante Turquía. A su vez, empató contra Italia. De esta manera, el combinado dirigido por Zinedine Zidane alcanzó los 1958.86 puntos en el ranking FIFA.
El cuarto lugar de la tabla lo ocupa Inglaterra, que precisamente le ganó a Francia el desempate por el tercer puesto en el Mundial, por 6 a 4. El elenco de Thomas Tuchel quedó con 1925.59 tras la derrota ante España y los triunfos contra República Checa (ida y vuelta) y Croacia.
En cuanto a la ubicación de las selecciones de Sudamérica en el ranking FIFA, la más cercana a Argentina es Brasil, que está 6ta con 1806.51 unidades, por detrás de Portugal. Precisamente en esta fecha, el elenco de Carlo Ancelotti descendió desde el 5to lugar, y el equipo “luso” ascendió desde el 7mo.
Por fuera del Top 10, en el puesto 11, se ubica la Selección de Colombia con 1735.80 puntos. En tanto, Uruguay quedó en la 20ma posición (1635.54 puntos).
En el puesto 24 se ubica Ecuador, con 1587.07 puntos; en el número 33 Paraguay, con 1552.30; y finalmente Venezuela (1465.87), Chile (1458.97) y Perú (1450.95) ocupan de la posición número 50 a la 53 respectivamente.