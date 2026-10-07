Qué puesto ocupa la Selección argentina en el ranking FIFA antes de iniciar la nueva era sin Messi

El vigente campeón del mundo ahora tiene 2011.57 puntos y en la competencia amistosa que está disputando en el Viejo Continente se clasificó a la instancia de cuartos de final.

España conserva el liderazgo tras ganar el Mundial 2026.

Por su parte, Francia (que obtuvo el cuarto lugar en el Mundial 2026), ganó 3 partidos: ante Bélgica (ida y vuelta) y ante Turquía. A su vez, empató contra Italia. De esta manera, el combinado dirigido por Zinedine Zidane alcanzó los 1958.86 puntos en el ranking FIFA.

El cuarto lugar de la tabla lo ocupa Inglaterra, que precisamente le ganó a Francia el desempate por el tercer puesto en el Mundial, por 6 a 4. El elenco de Thomas Tuchel quedó con 1925.59 tras la derrota ante España y los triunfos contra República Checa (ida y vuelta) y Croacia.

¿En qué puesto están las selecciones sudamericanas en el ranking FIFA?

En cuanto a la ubicación de las selecciones de Sudamérica en el ranking FIFA, la más cercana a Argentina es Brasil, que está 6ta con 1806.51 unidades, por detrás de Portugal. Precisamente en esta fecha, el elenco de Carlo Ancelotti descendió desde el 5to lugar, y el equipo “luso” ascendió desde el 7mo.

Brasil bajó un puesto en el ranking FIFA.

Por fuera del Top 10, en el puesto 11, se ubica la Selección de Colombia con 1735.80 puntos. En tanto, Uruguay quedó en la 20ma posición (1635.54 puntos).

En el puesto 24 se ubica Ecuador, con 1587.07 puntos; en el número 33 Paraguay, con 1552.30; y finalmente Venezuela (1465.87), Chile (1458.97) y Perú (1450.95) ocupan de la posición número 50 a la 53 respectivamente.

El Top 10 del ranking FIFA