Qué dijo Diego Milito sobre Juan Fernando Quintero

"Yo termino este semestre y veré qué decisión tomar, lo más importante es que clasificamos, tenemos tiempo ahora de enfocarnos en el torneo local y, cuando termine el semestre, ya veré qué voy a hacer", fue la frase con la que Juanfer despertó nuevamente los rumores.

En este sentido, en medio de su charla con Radio La Red, Diego Milito fue consultado sobre la situación del mediocampista que fue campeón de la Copa Sudamericana con Racing y emigró a Colombia por problemas familiares.

“No me dolería si Juanfer va a River", comenzó. Posteriormente, reveló que charló con el futbolista: "Me manifestó que en el corto plazo no podía salir de Colombia; espero que esté muy bien”.

Diego Milito.jpg Diego Milito habló sobre la situación de Quintero.

Milito habló sobre el presente de Racing

Sobre la importancia de mantener al plantel para pelear la Copa Libertadores, expresó: "Hoy no hay ninguna oferta por ningún jugador de Racing, más allá de algún llamado para preguntar. Nuestra idea es mantenernos competitivos, la idea es que todos se queden. No se va a desmantelar el plantel, queremos retener a nuestros futbolistas".

En cuanto a los refuerzos, Milito sentenció: "Algo vamos a traer seguramente para mejorar lo que tenemos y que el técnico esté contento. También dependerá del mercado, las opciones, la viabilidad. Pero tenemos un gran plantel. Cuando voy a la AFA todos los dirigentes me dicen que les encantaría tener un cuarto del plantel que tenemos nosotros".