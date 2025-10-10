Kylian Mbappé salió a bancar a la joya española.

Kylian Mbappé salió a bancar a la joya española.

A la nueva generación de jugadores se les hace muy difícil lidiar con la fama en un mundo hiperconectado donde cualquier persona puede registrar con su celular lo que está sucediendo. Kylian Mbappé sabe de eso porque logró la gloria siendo muy joven y es por eso que ahora se refirió a lo que sucede con Lamine Yamal.

El joven español es figura indiscutida del Barcelona y de la selección de España, con tan solo 18 años ya consiguió grandes logros defendiendo los colores de ambas camisetas; pero fuera de la cancha su vida causa críticas que cada vez son más duras.

Lamine Yamal - Kilian Mbappé - Selecciones
Kylian Mbapp&eacute; y Lamine Yamal tienen una cordial relaci&oacute;n fuera de las canchas.

Kylian Mbappé y Lamine Yamal tienen una cordial relación fuera de las canchas.

Los números de Lamine Yamale que sorprenden al mundo del fútbol

A veces la personalidad, habilidad y descaro de Yamale dentro del campo de juego hace olvidar que nació en 2007 y que en julio cumplió 18 años; sin embargo, a pesar de tener tan corta edad ya ha demostrado que es un crack y que se perfila para ser una leyenda.

En Barcelona heredó la número 10 que usaba Ansu Fati (quien sufrió lesiones que hicieron mermar su desempeño futbolístico y terminó siendo cedido al Mónaco) y que antes usó Lionel Messi.

Poco le pesó a Lamine Yamal ya que en 113 partidos ha aportado 27 goles y 38 asistencias. Además, consiguió ganar dos veces la liga española, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

Como si fuera poco, también ganó la Eurocopa con la selección de España en 2024.

Lamine Yamal - Kilian Mbappé - Selecciones nacionales
Kylian Mbapp&eacute; fue emp&aacute;tico con su colega espa&ntilde;ol.

Kylian Mbappé fue empático con su colega español.

Qué dijo Kylian Mbappé sobre las duras críticas a Lamine Yamal en el Barcelona

Lamine Yamal eligió tener una vida fuera de la cancha que llena los titulares de la prensa rosa. Tuvo una fiesta de 18 muy polémica (incluyó una torta con armas y un show de personas con enanismo), está en pareja con la artista Nicki Nicole (a quien le regaló un collar de diamantes y una Ferrari para su cumpleaños número 25) y tiene un padre que busca tanto el protagonismo que en las apariciones públicas termina casi eclipsando a su propio hijo.

Es así que las críticas se transformaron en una constante y fue Kylian Mbappé quien salió a bancarlo en un contexto complicado: "Se ve que tiene la pasión por el fútbol. Eso es lo único que no tiene que perder. Es resto es su vida. La gente habla mucho de su vida personal".

En conversaciones con Movistar Plus+ el delantero francés continuó: "Yo pienso que la gente tiene que dejarlo en paz. Tiene que aceptar que en el fútbol es un gran jugador, pero en la vida es un chico de 18 años".

"A los 18 todo el mundo tiene errores, hace cosas bien o mal. Él va a tener su experiencia de vida, va a saber lo que es bueno o malo para él. Al final únicamente tiene que ver lo que hace en el campo".

"El resto no es muy importante si no es grave. Es un jugador que tiene un gran talento y va a tener su camino como lo quiere. Mucha suerte a él", concluyó Kylian Mbappé.

