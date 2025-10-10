En Barcelona heredó la número 10 que usaba Ansu Fati (quien sufrió lesiones que hicieron mermar su desempeño futbolístico y terminó siendo cedido al Mónaco) y que antes usó Lionel Messi.

Poco le pesó a Lamine Yamal ya que en 113 partidos ha aportado 27 goles y 38 asistencias. Además, consiguió ganar dos veces la liga española, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

Como si fuera poco, también ganó la Eurocopa con la selección de España en 2024.

Lamine Yamal - Kilian Mbappé - Selecciones nacionales Kylian Mbappé fue empático con su colega español.

Qué dijo Kylian Mbappé sobre las duras críticas a Lamine Yamal en el Barcelona

Lamine Yamal eligió tener una vida fuera de la cancha que llena los titulares de la prensa rosa. Tuvo una fiesta de 18 muy polémica (incluyó una torta con armas y un show de personas con enanismo), está en pareja con la artista Nicki Nicole (a quien le regaló un collar de diamantes y una Ferrari para su cumpleaños número 25) y tiene un padre que busca tanto el protagonismo que en las apariciones públicas termina casi eclipsando a su propio hijo.

Es así que las críticas se transformaron en una constante y fue Kylian Mbappé quien salió a bancarlo en un contexto complicado: "Se ve que tiene la pasión por el fútbol. Eso es lo único que no tiene que perder. Es resto es su vida. La gente habla mucho de su vida personal".

En conversaciones con Movistar Plus+ el delantero francés continuó: "Yo pienso que la gente tiene que dejarlo en paz. Tiene que aceptar que en el fútbol es un gran jugador, pero en la vida es un chico de 18 años".

"A los 18 todo el mundo tiene errores, hace cosas bien o mal. Él va a tener su experiencia de vida, va a saber lo que es bueno o malo para él. Al final únicamente tiene que ver lo que hace en el campo".

"El resto no es muy importante si no es grave. Es un jugador que tiene un gran talento y va a tener su camino como lo quiere. Mucha suerte a él", concluyó Kylian Mbappé.