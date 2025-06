El Pity fue claro para encarar lo que viene y manifestó: "Hay que poner lo pies sobre la tierra, seguir entrenando y afrontar esta derrota, en otros encuentros ganamos generando menos situaciones de gol que en este partido".

Cristian Aracena terminó jugando lesionado

Cristian Aracena terminó jugando con una molestia en el posterior de la pierna derecha Y contó: "Cuando sentí la molestia pensé en lo peor porque ya lo he vivido y en el entretiempo me hicieron masajes. Lo que pretendía era seguir jugando, me exijo siempre al máximo y quería continuar en la cancha, ahora haremos estudios para ver como estamos para el próximo partido con Costa Brava".

Lo que viene para Huracán Las Heras

Huracán Las Heras, conducido por Gabriel Vallés, jugará frente a Costa Brava en General Pico, un choque clave de dos equipos que están en los primeros puestos.

Costa Brava se ubica segundo con 20 puntos y el Globo tercero con 18. "Tenemos que planificar un partido que será difícil, como los son todos en esta categoría".