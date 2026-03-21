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Perdieron Vélez e Independiente y Defensa y Justicia es el único invicto de la Liga Profesional

Vélez perdió su invicto ante Lanús en Liniers. Independiente lo ganaba, pero Talleres se lo dio vuelta. Defensa y Justicia ganó y es el único invicto del torneo

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Vélez perdió su invicto, pero sigue siendo el líder de la Zona A.

Vélez perdió su invicto, pero sigue siendo el líder de la Zona A.

La Liga Profesional disfrutó de cuatro partidos durante la jornada de este sábado. El broche de oro a un día a puro fútbol lo pondrán Belgrano y Racing, quienes juegan desde las 22.15 en el Gigante de Alberdi. Vélez perdió con Lanús y dejó su invicto.

El único gol lo convirtió Carlos Izquierdoz a los 26 minutos de la segunda etapa. De esta manera el zaguero central fue verdugo de Guillermo Barros Schelotto, quien fuera su DT en Boca. Pese a esto, los de Liniers siguen liderando la Zona A.

Embed - CABEZAZO DE IZQUIERDOZ PARA QUE EL GRANATE BAJE AL LÍDER | Vélez 0-1 Lanús | RESUMEN

Por su parte, Defensa y Justicia le ganó en Florencio Varela a Unión por 2-0 y es el único de los 30 equipos que componen la categoría que no conoce lo que es la derrota.

El Halcón, que es precisamente escolta del Fortín, se despachó con un gran triunfo ante el Tatengue. Los tantos llegaron de la mano de Lucas Souto y Juan Gutiérrez, ambos en el complemento.

Embed - A BOTTA LO ECHARON PERO EL HALCÓN SE LEVANTÓ Y METIÓ UN TRIUNFAZO | Defensa 2-0 Unión | RESUMEN

Después de 12 partidos sin ganar (su último triunfo había sido a inicios de noviembre del 2025), Newell's se impuso por la mínima diferencia ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza. El Lobo hace siete que no suma de a tres.

La Lepra, que tuvo un recibimiento hostil por parte de sus hinchas (venía de perder 5-0 ante Lanús), consiguió una trabajada victoria ante el Lobo. Walter Mazzantti, sobre el final, fue el héroe de la tarde en el Coloso Marcelo Bielsa.

Embed - DESAHOGO TOTAL PARA LA LEPRA QUE LOGRÓ SU PRIMERA VICTORIA | Newell's 1-0 Gimnasia (M) | RESUMEN

En un partido especial para Carlos Tevez, Independiente cayó 2-1 con Talleres de Córdoba en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

El Rojo abrió el marcador de la mano de Gabriel Ávalos. La T, por su parte, dio vuelta las acciones gracias a Augusto Schott y Valentin Davila. De esta manera, los de Avellaneda suman tres partidos sin ganar.

Embed - EL PIBE DÁVILA ENTRÓ, MARCÓ Y LE DIO UN TRIUNFAZO A LA T | Independiente 1-2 Talleres | RESUMEN

El resto de los partidos de la Liga Profesional

Con Independiente Rivadavia y Rosario Central como uno de los platos fuertes, así se completará la décimosegunda fecha de la Liga Profesional:

Domingo 22

  • 15.30 - Sarmiento vs. Aldosivi
  • 17.45 - Estudiantes (RC) vs. River
  • 20 - Boca vs. Instituto
  • 22.15 - Independiente Rivadavia vs. Rosario Central
  • 22.15 - Argentinos vs. Platense

Lunes 23

19 - Estudiantes vs. Central Córdoba

21.15 - Huracán vs. Barracas Central

Miércoles 25

19 - Riestra vs. San Lorenzo

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