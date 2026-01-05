No es Santino Andino: el mendocino que quiere Gallardo para River y vale 15 millones de euros

River es el equipo más activo en el mercado de pases y Marcelo Gallardo tiene entre sus próximos objetivos a un defensor mendocino cuya cláusula de rescisión asciende a 15 millones de euros.
Marco Di Césare es el nombre que apareció en estas horas en la órbita de River, pero en Racing no están dispuestos a negociar con los millonarios y por el momento el único camino para que la transferencia se concrete es pagar la cláusula de salida.
Surgido en Andes Talleres y con paso por Argentinos Juniors y la Selección argentina Sub 23, Di Césare no fue titular en la última parte del 2025, pero Gustavo Costas lo tiene en cuenta y no quiere liberarlo así nomás.
Di Césare, quien cumplirá 24 años el 30 de enero, tiene 68 partidos con la camiseta de la Academia y según Transfermakt su pase está valuado en 6 millones de euros.
Marco Di Césare tiene contrato con Racing hasta fines del 2027 y aunque River aún no hizo una oferta si tuvo contacto con sus representantes.
Desde ese lado, otro nombre de la Academia que se vinculó con River en estas horas es el del arquero Facundo Cambeses a quien parece difícil que Racing acepte transferir.