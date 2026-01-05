No es Santino Andino: el mendocino que quiere Gallardo para River y vale 15 millones de euros

Marco Di Césare es el nombre que apareció en estas horas en la órbita de River, pero en Racing no están dispuestos a negociar con los millonarios y por el momento el único camino para que la transferencia se concrete es pagar la cláusula de salida.

di cesare 1

Surgido en Andes Talleres y con paso por Argentinos Juniors y la Selección argentina Sub 23, Di Césare no fue titular en la última parte del 2025, pero Gustavo Costas lo tiene en cuenta y no quiere liberarlo así nomás.