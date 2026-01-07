Psicología: la ansiedad podría inclinar a las personas hacia políticas económicas de izquierda

Esta investigación encontró que quienes tienen una mayor propensión a sentir ansiedad muestran más apoyo a políticas económicas de izquierda como el aumento del gasto social, programas de redistribución e intervenciones estatales para garantizar empleo y servicios básicos en comparación con personas menos ansiosas. Este hallazgo pone en tela de juicio teorías antiguas que sugerían que la ansiedad podría estar más asociada a posturas conservadoras.

La investigación se basa en lo que los autores llaman la “hipótesis del apoyo social”: la ansiedad, al estar fuertemente relacionada con la percepción de vulnerabilidad y exclusión social, puede hacer que las personas busquen un tipo de protección que, en términos políticos modernos, se traduce en políticas redistributivas y programas de bienestar.

niño con ansiedad Para los primeros humanos, la supervivencia dependía completamente del apoyo del grupo. En consecuencia, es probable que la mente humana haya evolucionado para percibir la exclusión social como una grave amenaza para la supervivencia.

Los autores señalan que, evolucionariamente, el soporte de la comunidad era crucial para la supervivencia humana. En ese contexto, sentir ansiedad ante la amenaza de exclusión puede activar preferencias por soluciones colectivas en lugar de individuales.

El análisis se realizó a partir de miles de respuestas en varias encuestas representativas de Estados Unidos y Europa. Los resultados mostraron que, tras controlar por factores demográficos como edad, educación y sexo, la ansiedad fue un predictor consistente del apoyo a medidas económicas de izquierdas tales como:

Impuestos progresivos.

Mayor gasto en salud pública y seguridad social.

Garantías de empleo estatal.

El estudio también evidenció que la relación entre ansiedad y apoyo a políticas económicas de izquierda era más fuerte cuando las personas sentían que tenían menos redes de apoyo social o se percibían como socialmente excluidas. Es decir, el contexto social intensifica el efecto psicológico en las preferencias políticas.