El restaurante de Chile que tiene excelentes promociones y descuentos los miércoles

Lo que realmente distingue a Pampa Brava son sus atractivas promociones. Los miércoles, por ejemplo, ofrecen un 30% de descuento en hamburguesas, ideales para los amantes de este clásico. Además, si los comensales piden un piqueo, el restaurante regala dos cervezas, convirtiendo cualquier visita en una celebración con amigos.

restaurante pampa brava 2 El restaurante está ubicado en Viña del Mar, Chile.

El menú del restaurante es variado y delicioso, con énfasis en las parrilladas de carnes, marinas o vegetarianas, preparadas expertamente a las brasas. Destacan platos como las empanadas crujientes, el fresco ceviche con influencias peruanas y, por supuesto, las jugosas hamburguesas. También incluyen pastas, pizzas y una selección de tragos y cocteles de autor.

Con porciones generosas y precios justos, Pampa Brava ha acumulado excelentes reseñas en plataformas como Tripadvisor, donde destaca por su calidad y servicio. Ofrece opciones de delivery y terraza al aire libre dentro del propio restaurante.