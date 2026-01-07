En el corazón de Viña del Mar, se encuentra un restaurante que ha conquistado a locales y turistas por igual. Especializado en cocina a las brasas, este establecimiento combina tradición chilena con toques contemporáneos, ofreciendo una experiencia culinaria inolvidable en un ambiente acogedor y moderno.
El restaurante de Chile que tiene excelentes promociones y descuentos los miércoles
Se trata un restaurante ideal para ir a comer en medio de la semana por sus bajos precios
Sin duda, este restaurante es una parada obligada en Viña del Mar para disfrutar de la mejor cocina a las brasas con promociones, especialmente los días miércoles, que hacen la experiencia aún más tentadora.
Promociones los miércoles en este restaurante
Ubicado en la esquina de 1 Oriente con 14 Norte 1274, muy cerca del Mall Marina Arauco de Viña del Mar, Pampa Brava es ideal para quienes buscan un lugar conveniente y accesible. Su decoración moderna, buena música y atención amable crean un espacio perfecto para cenas románticas, reuniones familiares o salidas con amigos a un muy buen precio, sobre todo a mita de semana.
Lo que realmente distingue a Pampa Brava son sus atractivas promociones. Los miércoles, por ejemplo, ofrecen un 30% de descuento en hamburguesas, ideales para los amantes de este clásico. Además, si los comensales piden un piqueo, el restaurante regala dos cervezas, convirtiendo cualquier visita en una celebración con amigos.
El menú del restaurante es variado y delicioso, con énfasis en las parrilladas de carnes, marinas o vegetarianas, preparadas expertamente a las brasas. Destacan platos como las empanadas crujientes, el fresco ceviche con influencias peruanas y, por supuesto, las jugosas hamburguesas. También incluyen pastas, pizzas y una selección de tragos y cocteles de autor.
Con porciones generosas y precios justos, Pampa Brava ha acumulado excelentes reseñas en plataformas como Tripadvisor, donde destaca por su calidad y servicio. Ofrece opciones de delivery y terraza al aire libre dentro del propio restaurante.