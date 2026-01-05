Dos personas comieron y tomaron en un restaurante de Viña del Mar y mostraron el ticket de su gasto

El cliente compartió su experiencia en las referencias de Google y demostró que gastó un total de 50.000 pesos chilenos, es decir, un precio de aproximadamente $80.000 en plata argentina. Se trata de un rango moderado dentro de los restaurantes de la zona que lo hace accesible para locales y turistas.

restaurante don cucho 3 El ticket de lo que gastaron 2 comensales en el restaurante.

El ambiente del Don Cucho es acogedor y vibrante, con un salón amplio, decoración moderna y opciones de mesas al aire libre. Con una calificación promedio de 4.6 en plataformas como Google (basada en más de 4.300 reseñas) y destacando en Tripadvisor como uno de los mejores de Viña del Mar, los comensales elogian la atención amable, la frescura de los ingredientes y la rapidez del servicio. Es ideal para familias, parejas o grupos de amigos.

Si visitas Viña del Mar, no dejes de pasar por Don Cucho. El restaurante está abierto todos los días desde el mediodía hasta tarde, con delivery disponible, es el lugar perfecto para descubrir o redescubrir los sabores del Perú en Chile.