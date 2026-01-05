En la vibrante ciudad costera de Viña del Mar, en la región de Valparaíso, se encuentra Don Cucho, un restaurante que se ha convertido en un referente de la gastronomía peruana pero en Chile. Este establecimiento ofrece una experiencia culinaria auténtica que transporta a los comensales directamente a las tradiciones del Perú, con platos frescos y llenos de sabor.
Dos personas comieron y tomaron en un restaurante de Viña del Mar y mostraron el ticket de su gasto
Una pareja de comensales disfrutó de un buen almuerzo en este restaurante ubicado en la zona céntrica de esta localidad turística
El restaurante está ubicado en 1 Oriente 1218, entre 13 y 14 Norte, a pasos del Mall Marina Arauco, es decir, una de las zonas con más tránsito y más céntricas de esa localidad chilena. Para tener referencia de los precios, dos personas que compartieron una comida y unos tragos subieron una foto del ticket y demostraron cuánto gastaron en el almuerzo.
Los precios del restaurante en Viña del Mar
Don Cucho destaca por su menú variado, enfocado en clásicos peruanos como el ceviche fresco, el lomo saltado, el ají de gallina y causas rellenas. Dentro de las comidas que pidió esta pareja estaba el piqueo perucho, un surtido ideal para compartir, y un plato principal como elfilete a la huancaína, bañado en la cremosa salsa amarilla típica. Los tragos no se quedan atrás: el restaurante les preparó un cusqueño ácido (una variante del pisco sour con toques cítricos) y jugos naturales. Para cerrar, un simple café fue el broche perfecto.
El cliente compartió su experiencia en las referencias de Google y demostró que gastó un total de 50.000 pesos chilenos, es decir, un precio de aproximadamente $80.000 en plata argentina. Se trata de un rango moderado dentro de los restaurantes de la zona que lo hace accesible para locales y turistas.
El ambiente del Don Cucho es acogedor y vibrante, con un salón amplio, decoración moderna y opciones de mesas al aire libre. Con una calificación promedio de 4.6 en plataformas como Google (basada en más de 4.300 reseñas) y destacando en Tripadvisor como uno de los mejores de Viña del Mar, los comensales elogian la atención amable, la frescura de los ingredientes y la rapidez del servicio. Es ideal para familias, parejas o grupos de amigos.
Si visitas Viña del Mar, no dejes de pasar por Don Cucho. El restaurante está abierto todos los días desde el mediodía hasta tarde, con delivery disponible, es el lugar perfecto para descubrir o redescubrir los sabores del Perú en Chile.