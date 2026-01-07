La estricta decisión de la FIFA sobre los estadios del Mundial 2026

De los dieciséis estadios que serán parte de la cita máxima del fútbol once están ubicados en Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá. De esta manera todos los estadios estadounidenses perderán su nombre comercial y serán renombrados temporalmente con denominaciones genéricas vinculadas con la ciudad o la región.

Por su lado, mientras que el Canadá el BC Place Vancouver conservará su nombre, el BMO Field se convertirá en Estadio Toronto. En México el Estadio Azteca mantendrá su nombre histórico, pero el Estadio Akron pasará a llamarse Estadio Guadalajara.

Estadio MetLife El MetLife es uno de los estadios afectados por la decisión de la FIFA.

¿Qué es el marketing emboscada que la FIFA busca evitar?

El marketing de emboscada es una estrategia en la que una marca intenta asociarse a un evento importante sin pagar los derechos oficiales de patrocinio. Esta práctica perjudica a los patrocinadores oficiales, quienes si pagaron grandes sumas por exclusividad.

En el mercado estadounidense las marcas destinan cerca de 900 millones de dólares la año para establecer acuerdos de denominación de recintos deportivos, informó Forbes.

Por ejemplo, el Sofi Stadium cuenta con uno de los acuerdos más significativos del mercado estadounidense con valores estimados a 30 millones de dólares anuales. Él MetLife Stadium tiene acuerdos que rondan los 17 millones de dólares al año, Mercedez-Benz Stadium en Atlanta paga entre 10 y 12 millones de dólares.

La FIFA no puede va a eliminar esos acuerdos comerciales, sin embargo, si limita la exposición mediática de las marcas no oficiales durante el torneo que alcanza audiencias acumuladas superiores a los 3.000 millones de personas a nivel mundial.