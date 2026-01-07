No es River: se definió el futuro de Tadeo Allende

Tadeo Allende permanecerá como jugador del Inter Miami junto a Lionel Messi. Luego de un diálogo concreto entre River y el Celta de Vigo, dueño de su pase, para hacerse el Millo de los servicios del delantero, el futuro del ex Godoy Cruz se definió y quedó en manos de Las Garzas. Si bien no trascendieron las cifras, se conoció que el equipo de Florida comprará la ficha del atacante al elenco español luego de su gran rendimiento en la temporada 2025 donde jugó 54 partidos y marcó 24 goles.

futbol-mls-lionel messi-tadeo allende-inter miami-nashville Tadeo Allende y Lionel Messi seguirán jugando juntos en el Inter Miami.

Tadeo Allende no jugará en River

River había ofrecido un porcentaje de dinero por la mitad de la ficha del ex Godoy Cruz pero el Celta de Vigo desechó la propuesta y accedió a la negociación con Inter Miami. Mientras el elenco español resolvía el futuro del argentino, Tadeo Allende no se presentó a los primeros días de entrenamiento en el Celta a la espera de definir su situación.