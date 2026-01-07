No es River: se definió el futuro de Tadeo Allende

Los frentes de negociación deRiver van cerrándose a medida que transcurren los días en el mercado de pases. Ya sin la posibilidad de adquirir el pase de Sebastián Villa y, con las convesaciones abiertas por Santino Andino, el futuro de otro de los pretendidos por Marcelo Gallardo se definió en las últimas horas.
Tadeo Allende permanecerá como jugador del Inter Miami junto a Lionel Messi. Luego de un diálogo concreto entre River y el Celta de Vigo, dueño de su pase, para hacerse el Millo de los servicios del delantero, el futuro del ex Godoy Cruz se definió y quedó en manos de Las Garzas. Si bien no trascendieron las cifras, se conoció que el equipo de Florida comprará la ficha del atacante al elenco español luego de su gran rendimiento en la temporada 2025 donde jugó 54 partidos y marcó 24 goles.
Tadeo Allende no jugará en River
River había ofrecido un porcentaje de dinero por la mitad de la ficha del ex Godoy Cruz pero el Celta de Vigo desechó la propuesta y accedió a la negociación con Inter Miami. Mientras el elenco español resolvía el futuro del argentino, Tadeo Allende no se presentó a los primeros días de entrenamiento en el Celta a la espera de definir su situación.
Finalmente, las negociaciones entre Celta e Inter Miami llegaron a buen puerto y Tadeo Allende seguirá en el elenco de Florida, dando por tierra las intenciones de Gallardo de traerlo a River. Todo indica que Allende firmará un contrato a largo plazo y seguirá compartiendo vestuario con Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez.